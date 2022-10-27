Mermi gibi arı kuşanmış!

Sarp Sınır Kapısı'nda yakalanan bir kişi beline kuşandığı arılarla görenleri şaşkına çevirdi.

Türkiye'nin Gürcistan sınırındaki Sarp Sınır Kapısı'nda, beline sardığı 1100 arıyı yasa dışı yollarla yurda sokmak isteyen bir kişi yakalandı.

Türkiye'ye giriş yapmak için Sarp Sınır Kapısı'ndaki güvenlik önlemlerinden geçen T.B. şüpheli davranışlarından dolayı polisin dikkatini çekti.

Şüphelinin üzerinde arama yapan polis, beline sarılı halde çok sayıda küçük ahşap kutunun içindeki 1100 arıya el koydu.

Şüpheli hakkında Hopa Başsavcılığının talimatı doğrultusunda 5607 sayılı kanuna muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı. .