Mermer cilası ne işe yarar? Sıvı mermer cilası evde yapılabilir mi? Cila yapılacak yüzeyleri ilk günkü gibi korumak pek mümkün değil. Zamanla aşınmalar ve parlaklığın kaybolması gibi sorunlar söz konusu oluyor. Peki ama evde nasıl cilalı yüzey korunur? İşte detaylar...

Mermer cilası ne işe yarar? Sıvı mermer cilası evde yapılabilir mi? Cila yapılacak yüzeyleri ilk günkü gibi korumak pek mümkün değil. Zamanla aşınmalar ve parlaklığın kaybolması gibi sorunlar söz konusu oluyor. Peki ama evde nasıl cilalı yüzey korunur? İşte detaylar...

Mermer cilası ne işe yarar?

Cila, yüzeyin kayganlığını azaltan ve yüzeyi kaplayarak dış etmenlere karşı koruma sağlar. Aynı zamanda görüntü olarak daha parlak ve pürüzsüz görünmesini sağlar. Genelde şeffaf renkli olsa da farklı renklerde de bulmak mümkün.

Sıvı mermer cilası evde yapılabilir mi?

Cilalı yüzeylerin bakımları için; profesyonel silim, cilalama ve parlatma hizmeti veren şirketlerle anlaşabilirsiniz. Fakat gündelik temizlik için karbonat ve su karışımını kullanabilirsiniz. Bir süre beklettikten sonra duru su ile temizlemeniz yeterli olacaktır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.