Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan ''fiyat artışı'' açıklaması

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, 'Talebin canlı olduğu sektörlerde fiyatlarda daha yüksek artışlar görüyoruz' ifadelerini kullandı.

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, son dönemde gündemde olan fiyat artışlarına yönelik, "Talebin canlı olduğu sektörlerde fiyatlarda daha yüksek artışlar görüyoruz" dedi.

TCMB Başkanı Kavcıoğlu istihdam piyasasındaki son durumu ise "Hizmet sektöründeki açılma ve turizmin katkısı ile beraber istihdam piyasası salgın dönemi etkilerini büyük ölçüde atlattı" sözleriyle değerlendirdi.

Kavcıoğlu ayrıca, "Rezervlerdeki iyileşme öngörülerimizle uyumlu seyrediyor. Rezervlerimiz, yaklaşık 30 milyar dolar artarak 120 milyar doların üzerine çıkmıştır" ifadelerini da kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.