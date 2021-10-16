Merkel, Huber Köşkü'nde

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağı görüşme için Huber Köşkü'ne geldi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağı görüşme için Huber Köşkü'ne geldi.

Huber Köşkü'nde Erdoğan ile golf aracına binen Merkel, köşkün sahil kısmındaki alana geldi.

Türkiye ve Almanya bayrağının yanında duran iki lider, burada bekleyen yerli ve yabancı çok sayıda gazeteciyi selamladı.

Daha sonra iki lider, görüşme için buradan ayrıldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.