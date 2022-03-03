Merdan Yanardağ'dan TB-2'lere 'skandal' benzetme: Oyuncak uçak

TELE 1'de program yapan Merdan Yanardağ, Selçuk Bayraktar'ın ürettiği SİHA ve İHA'larını eleştirirken 'oyuncak uçak' ifadesini kullandı. Yanardağ, 'TB-2 öyle yerli ve milli filan değil, montaj sanayi' ifadelerini kullandı.

Tele1'in sahibi Merdan Yanardağ, Bayraktar firmasının yerli ve milli imkanlarıyla ürettiği ve dünyada savaşlarda "oyun değiştirici" gözüyle bakılan, övgüler yağdırılan TB-2 SİHA'ları hakkında skandal benzetmede bulundu.

Türk savunma sanayiinin yerli İnsansız Hava Aracı (İHA) ve Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) üretiminde yıllardır hız kesmeden artan başarısı, uluslararasında ses getirmeye devam ediyor.

Suriye, Libya ve Karabağ'da taktik ve operasyonel olarak önemli işler başaran TB-2'ler, son olarak Ukrayna'da Rus askerleri, Rus hava savunma sistemleri ve mühimmat konvoylarının korkulu rüyası oldu. Savunma sanayiine damga vuran Türk SİHA'larının özellikle Suriye, Irak, Libya, Azerbaycan'daki başarısı, dünya ülkelerinin sipariş talepleriyle sonuçlandı.

Son olarak Ukrayna'nın Rusya'ya direnişinde önemli pay sahibi olan Türk SİHA'larını, CHP'ye yakınlığı ile bilinen TELE1'in sahibi Merdan Yanardağ, Emre Kongar ile birlikte sunduğu programda masaya yatırdı.

"OYUNCAK GİBİ DÜŞÜNÜN"

Dr. Merdan Yanardağ canlı yayında İHA ve SİHA'lara oyuncak uçak benzetmesi yaparak: “Selçuk Bayraktar: sayın AKP Genel Başkanının damadı. Onun Türkiye'deki SİHA ve İHA üreten bunlar planör. Oyuncak uçak gibi düşünün yani bir uçak teknolojisi filan değil böyle ileri teknoloji filan deniliyor ama yüzde 70'i zaten dışardan gelmiş montajla sağlanıyor her neyse sonuçta bir sanayi evet. Ama öyle yerli ve milli filan değil, montaj sanayi. Neyse burada üretilen İHAlar ve SİHAlar Ukrayna'ya satılıyordu.” sözlerinde bulundu. .