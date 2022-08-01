Merdan Yanardağ’a tepki çığ gibi... “İslam’ın Ortaçağı yoktur”

Tele1'in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, 2023 seçimlerini kaleme aldığı yazısında “Toplum, ya bir önceki çağın değerler dünyasına teslim olacak ve İslam dünyasının süren ortaçağı içinde kaybolacak ya da yeniden aydınlanma ve modernite yoluna girecektir” dedi. Yanardağ’a tepkiler gecikmedi. Hukukçu yazar Fikri Akyüz, “İslam'ın ortaçağı yoktur. İlkçağı, yakınçağı da yoktur. Zira İslam'ın çağı yoktur. Çağlar üstüdür” ifadelerini kullandı.

TIMETURK | HABER MERKEZİ

İBB tarafından fonlanan ve CHP yandaşı olan Tele1'in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, 2023 seçimlerini kaleme aldı. AK Parti, MHP ve BBP'yi hedef alan Yanardağ yazısında, “Toplum, ya bir önceki çağın değerler dünyasına teslim olacak ve İslam dünyasının süren ortaçağı içinde kaybolacak ya da yeniden aydınlanma ve modernite yoluna girecektir” ifadelerini kullandı.

Yanardağ, Birgün gazetesindeki ‘İslamcılar yine kazanabilir mi?' başlıklı yazısında, 2023 seçimlerini kaleme aldı. Yanardağ, yazısında, "Bu tarihsel dönemeçte, AKP-MHP-BBP blokunun temsil ettiği tarihsel ve siyasal gericilik ile bu toprakların ilerici birikimi çarpışacaktır. Dünyada iflas eden siyasal İslamcılığın Türkiye'de kazanması için hiçbir neden yoktur" ifadelerini kullandı.

Yanardağ'ın yazısına tepkiler ise gecikmedi.

Çok net ve uyarıcı

Yeni Şafak Gazetesi yazarı Ersin Çelik, twitter hesabından yaptığı açıklamada Yanardağ'ın yazısının çok net ve uyarıcı olduğunu belirterek “Merdan Yanardağ 2023 seçimlerinin önemini yazmış: ‘Toplum, ya bir önceki çağın değerler dünyasına teslim olacak ve İslam dünyasının süren ortaçağı içinde kaybolacak ya da yeniden aydınlanma ve modernite yoluna girecektir.' Bana göre çok net ve uyarıcı.Sizce nasıl yorumlanmalı?” ifadelerini kullandı.

Teşekkürler, istifade ettik

Sosyolog yazar İsmail Mansur Özdemir ise Yanardağ'ın içindeki öfkeyi kaleme aldığını belirterek twitinde“Merdan Yanardağ, içindeki yangını, öfkeyi,derdini hesaplaşma/hedefe odaklanma anlamında tane tane yazmış.Açık,açık var oluşsal mücadelesini,bu mücadelenin politik anlamını,seçimleri,din toplum algısını tane tane yazmış.Söylenecek birşey bırakmamış, teşekkürler,istifade ettik!” ifadelerine yer verdi.

İslam'ın ortaçağı yoktur!

Hukukçu-yazar Fikri Akyüz ise şunları kaydetti:

“Tele1 Gn. Yay. Yön. Merdan Yanardağ, "2023 seçimlerinde ya İslam'ın ortaçağına gömüleceğiz ya da dini yeniden özel alana gönderip aydınlanma ve modernite yoluna gireceğiz" demiş.İslam'ın ortaçağı yoktur. İlkçağı, yakınçağı da yoktur. Zira İslam'ın çağı yoktur. Çağlar üstüdür.Her şerre şerik olmasına rağmen Müslüman geçinenlere ve Müslümanlıktan geçinenlere hep beraber karşı koyalım. Bu tipolojilere karşı olmak başkadır, İslam'a atfen ve izafeten kara çalmak başka. Kabahat İslam'ın değildir. Meyve yere düşüyorsa, çürüyorsa kabahat ağacın değildir.” .