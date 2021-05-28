'Meral dede'... Cumhurbaşkanı Erdoğan neden 'Bay Meral' dedi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dün yapılan AK Parti grup toplantısındaki konuşmasında kendisini İsrail Başbakanı Netanyahu'ya benzeten İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e yönelik kullandığı ‘Bay Meral’ ifadesi medyada tartışılmaya devam ederken gazeteci Melih Altınok, konuya bir başka açıdan yaklaştı…

“Meral dede!”

Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısında Kılıçdaroğlu'na her zamanki gibi "Bay Kemal" dedikten sonra İYİ Parti Genel Başkanı'na da "Bay Meral" diye seslendi.

İYİ Parti yöneticileri, Erdoğan'ın bu ifadesine aşırı anlamlar yüklüyorlar. Hatta içlerinde Erdoğan'ın yaptığının tüm kadınlara bir saldırı olduğunu söyleyecek kadar uçanlar bile var.

Belli ki kamuoyunu ikna edemedikleri İkizdere provokasyonunu unutturup mağdur rolü oynamak istiyorlar.

Bence zorlamasınlar...

Zira ortada gülümseyip geçilecek bir dil sürçmesi olduğu açık.

Hem ne biliyorsunuz, belki de Cumhurbaşkanı'nın aklına Meral Akşener'in 2017 yılında Antalya'daki bir iftar programında söyledikleri gelmiştir...

Dün caps'leri ortalıkta geziyordu, görmüşsünüzdür, Meral Hanım aynen şöyle söylemiş:

"Zaten torun bana dede diyor. Oğlan bizim baştan aşağı babaanneliği koydu bir kenara, dede aşağı dede yukarı." (Cumhuriyet)

Kaldı ki, yüzünüzü güldürsün diye hatırlattığım bu örnek tek değil. Akşener'in dili de hep fazlasıyla "erkekçe" oldu.

Hatta kendinden bahsederken bile çoğu erkekten daha maço bir tavır takınıyor...

"Ananızım" diyor, "Bacınızım" diyor... Hatta görüyorsunuz, yeri geliyor torunlarının ağzından "Dedenizim" bile diyor.

Evet, tüm dünyada erkeklerin alanı sayılan siyasette kadın olmak kolay değil.

Ama bir kadın olarak politikada var olmanın tek yolu da erkek taklidi yapmak, onların jargonunu kullanmak değil.

Üstelik "kadın" bir muhalefet lideri olarak farklı dil ortaya koyacağı, seçmenin dikkatini çekecek onca yakıcı gündem önünde durduğu halde.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.