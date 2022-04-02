İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Başkanlık Divanı'nda yaptığı değişikliklere tepkiler sürüyor. Gazeteci Ahmet Hakan, “Türk siyaset tarihinde gördüğün en kötü 10 stratejiyi say” deseler... Hazırlayacağım listede Akşener’in bu son operasyonuna kesin yer veririm' dedi.

Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, İYİ Parti'de lider Meral Akşener tarafından yeniden şekillendirilen yönetim kadrosunu yazdı.

İYİ Parti'nin önemli isimlerinin kadro dışı kalmasını eleştiren Hakan, İYİ Parti'nin artık CHP'lileştiğini yadı. Ahmet Hakan'ın, "Meral Akşener İYİ Parti'yi CHP'lileştiriyor" ara başlıklı yazısı şöyle:

KORAY Aydın'a yönelik operasyon... Yavuz Ağıralioğlu'na yönelik operasyon... Bu iki operasyona baktığımda benim gördüğüm şudur: İYİ Parti, gitgide daha çok CHP'lileşiyor.

Milliyetçi ve muhafazakâr unsurları yönetimde etkisizleştirme çabasına giden bir İYİ Parti'nin, CHP'den ne farkı kalacak ki? İYİ Parti'nin CHP'lileşmesinden nasıl bir sonuç çıkar?

Zaten küçük olan CHP pastasına, Meral Akşener'in de ortak olması sonucu çıkar.

Bana “Türk siyaset tarihinde gördüğün en kötü 10 stratejiyi say” deseler... Hazırlayacağım listede Akşener'in bu son operasyonuna kesin yer veririm. .