Meral Akşener'in Şanlıurfa konvoyunda kaza meydana geldi

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bir dizi ziyaret için Şanlıurfa’ya geldi. Akşener’in konvoyunun geçişi sırasında bir partilinin aracı başka bir otomobile çarptı.