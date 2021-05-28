Meral Akşener'den 'gelin hanım' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendisine yönelik sözlerine yanıt veren İYİ Parti Lideri Akşener, “Gelin hanım demesinden rahatsız olmuyorum. Ben Rizeli bir ailenin gelini olmaktan gurur duyuyorum” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı ve AK PARTİ Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine yönelik sözlerine yanıt verdi.

Fox Tv'de İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtlayan İYİ Parti lideri Akşener, “Ben Sayın Erdoğan'ın, kendisi olmasa bile en azından çevresinde kalmışsa aklı başında arkadaşları tarafından sağduyulu bir Cumhurbaşkanı olmaya davet edilmesi gerektiğine inanıyorum” dedi.

“Bu tehditlerin hiçbirine pabuç bırakacak bir insan değilim” diyen Akşener, şunları söyledi:

“Sayın Erdoğan, genellikle şehirler üzerinden tanzim etmeye çalıştı. Meral Akşener ya da bir başka siyasetçi Rize'ye gidemez. Niye? Rize Erdoğan'ın. Böyle bir şey olmaz. AK Parti Genel Başkanı olarak konuştu, AK Parti Genel Başkanı olarak konuşması bile son derece çirkin.

Buna pabuç bırakılır mı? Ben bırakmam. Bu hafta yine gezeceğim, ben görevimi yerine getireceğim. Benim üzerimden muhalefete yapılan tehdit 'oturun yerinize'. Çünkü beyefendiler oturuyor, gezmiyor.

'BENİM DE KENDİSİNE ‘MUHTEREM

KAYINBİRADER' DEMEM LAZIM'

Gelin hanım demesinden rahatsız olmuyorum. Benim de o zaman kendisine muhterem kayınbirader demem lazım, orada bir sorun yok. Ben Rizeli bir ailenin gelini olmaktan gurur duyuyorum. Fakat onun içinde bir küçümseme var, onu da vatandaşın gözüne bırakıyorum. Bu bir zihniyet meselesi.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısında Akşener'e yönelik protestolarla ilgili tartışma yaratacak açıklamalarda bulunmuştu. Erdoğan "Gelin hanıma Rize'de gayet güzel bir ders verdiler. Gerekeni yaptılar. Bu daha bir, daha neler olacak neler.. Bunlar iyi günler." ifadelerini kullanmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.