Meral Akşener 6'lı masadan ayrıldı mı? Meral Akşener 6'lı masa açıklaması | Meral Akşener 6'lı masayı terk mi etti?

Meral Akşener 6'lı masadan ayrıldı mı? İYİ Parti Genel başkanı Meral Akşener'in 6'lı masadan ayrılacağı iddia edildi. Akşener'in haberi gündeme bomba gibi düştü. Meral Akşener 6'lı masayı terk mi etti? İşte detaylar...

İYİ Parti Genel başkanı Meral Akşener'in 6'lı masadan ayrılacağı iddia edildi. Akşener'in haberi gündeme bomba gibi düştü. Meral Akşener 6'lı masayı terk mi etti? İşte detaylar...

Meral Akşener 6'lı masadan ayrıldı mı?

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, Meral Akşener için yaptığı açıklamada "Büyük bir ihtimalle o yapıdan ayrılacak diye söylentiler var. Benim sahadan gördüğüm özellikle İYİ Parti'nin bu yapı içerisinde CHP'nin HDP ile olan yakınlığı, İYİ Parti'ye oy verecek kesimde de ciddi bir rahatsızlık dile getirmiş. ‘Ne olacak peki' diye sorduğumuzda Meral hanım altılı masaya iyi bir iyilik yapacak diyorlar" sözlerine yer verdi.

İddialar bu yöndeyken Meral Akşener'den henüz bir açıklama gelmedi.

Meral Akşener 6'lı masa açıklaması

MHP Genel başkan yardımcısı Mevlüt Karakaya Meral Akşener için yaptığı açıklamada akşener'in atılmasadan ayrılacağını iddia etmişti. İddialara henüz Akşener'den bir yanıt gelmedi. .