Merakla beklenen Resmi Gazete yayımlandı: Görevden alındı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan atama kararıyla Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve UNESCO Türkiye Daimi Temsilciliği Özel Temsilcisi Ahmet Altay Cengizer, bu görevlerinden alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, birtakım atamalar ve görevden almalar yapıldı.

AHMET ALTAY CENGİZER İKİ GÖREVİNDEN DE ALINDI

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve BM Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliği Özel Temsilcisi Ahmet Altay Cengizer Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4 ve 12'nci maddeleri gereğince görevinden alındığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Altay Cengizer, başdanışmanlık ve BM'deki görevinden alındı.

YERİNE ATAMA YAPILDI

Resmi Gazete'de yayımlanan 2021/545 sayılı karara göre Birlemiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Gülnur Aybet'in atandığı bildirildi.

4 ÜNİVERSİTENİN REKTÖRÜ DEĞİŞTİ

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, dört üniversitenin rektörü değişti. Ege Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Necdet Budak, İstanbul Atlas Üniversitesi Rektörlüğüne Mustafa Küçük, Türk Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Bekir Sami Yılbaş ve Uşak Üniversitesi Rektörlüğüne de Prof. Dr. Ekrem Savaş atandı.

5 MÜFTÜLÜĞE ATAMA

Bingöl Müftülüğüne Mustafa Topal, Hakkari Müftülüğüne İsmail Fakirullahoğlu, Kayseri Müftülüğüne Sivas Müftüsü Yusuf Akkuş, Sivas Müftülüğüne Ardahan Müftüsü Remzi Pehlivan ve Ardahan Müftülüğüne Hayri Erenay atandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.