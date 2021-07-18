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Menderes Karaduman’dan bayram mesajı: Ümmeti ve nihai manada insanlığı hatırlama zamanı
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Menderes Karaduman’dan bayram mesajı: Ümmeti ve nihai manada insanlığı hatırlama zamanı

Gaziantep il genel Meclis başkanı Mehmet Menderes Karaduman, Kurban Bayramı dolayısıyla bir yazı kaleme aldı.

1 Saat Önce
2021-07-18 19:06:05
Menderes Karaduman’dan bayram mesajı: Ümmeti ve nihai manada insanlığı hatırlama zamanı

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Tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutlayan Karaduman şu ifadeleri kullandı:

Hazırda ve Huzurda olmak bilinci bayram. Buyur, buradayım geldim Allahım! Diyebilmek...

Bayram, tamama ermişlik hissi. Kurtuluş ve bağışlanış müjdesi. Rabbani af ümidinin yanı sıra, Bayram hatırlayış bayramı... Biz tok iken aç yatanları, biz evimizde yatarken sokaklarda üşüyenleri, biz sılamıza kavuşurken, memleketi tarumar edilmişleri, mültecileri, kimsesizleri... Ümmeti ve nihai manada insanlığı hatırlama zamanı... İnsan oluşu iliğine kemiğine kadar hissedişin vakti bayram...

İslam alemine ve memleketimize hayrlar, iyilikler, güzellikler getirmesi, Dünyadaki tüm mazlumların Türkiye'ye ihtiyacı var‼️.

Her gün damının üstüne çıkıp Türkiye'ye bakarak "Aha geldiii geleceklerrr" diyerek rahmetli olan Kerküklü Abdurrahman Amcanın; gözlerinin önünde yavrusunun kalbini çıkarıp anasına yedirmeye çalıştıklarında bağrı yarılıp ölmeden son söz olarak "menim ve balalarımın intikamını kardaşlarım sizlere koymayacaklar" deyip Türkiye'ye bakarak rahmetli olan yukarı Karabağ'lı Şahsenem ablanın; "Bizi kimlere bırakıp gidiyorsunuz?" diye haykıran Halep'li Türkmen dedenin; "Türkiye için dua etmeden seccademi kaldırmam" diyen Bosnalı teyzenin; "İki patik ördüm, köyüme ilk gelen TÜRK askerlerine vereceğim" diyen, sürgünü ve kıyımı iliklerine kadar yaşamış Ahıskalı gelinin; ordumuza katılmak için ceketini satan Pakistanlı gencin; şehadet parmağını İsrailli askerlere uzatarak, "Bir gün gelecekler" diye “Mescidi Aksada ağlayan Filistinli'de Gazzeli çocuğun”...‼️ Baykal'ın, Hazar'ın, Tuna'nın, Fırat'ın , Nil'in ve Ötüken'in, Aras Nehri'nin, Ağrı Dağı'nın, Türkmen Dağı'nın, Tiyanşan'ın,Sehend'in, Heyder baba'nın, Elbruz'un ve Erciyesin... Erbil'in, Halep'in, Ahlat'ın, Urumçi'nin, Fergana'nın ve Tebriz'in Velhasıl-ı kelam; Yürek bohçasında TÜRKİYE'YE dair ağıt ve umut taşıyan her yere ve İslam alemine ve ülkemize hayrlar, iyilikler, güzellikler getirmesi duasıyla bayramınızı tebrik ederim…

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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