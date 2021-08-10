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TIMETURK / GÜNDEM / Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: Bütün sözleşmeliler kadroya geçirilmeli

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: Bütün sözleşmeliler kadroya geçirilmeli

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, kamudaki sözleşmeli personelin kadroya geçirilerek, mali ve özlük haklara ilişkin farkların giderilmesi gerektiğini söyledi. Yalçın, sözleşmeli personelin de kariyer sistemine dahil edilmesinin önemini vurguladı.

7 Saat Önce
2021-08-10 16:59:01
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: Bütün sözleşmeliler kadroya geçirilmeli

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Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Sözleşmeli kamu görevlilerinin sorun ve beklentileri" araştırmasını kamuoyu ile paylaştı.

Kamuda personel rejiminin 4/A ve 4/D olmak üzere 2 statüde sınırlandırılması gerektiğini belirten Yalçın, "Bütün sözleşmeli personel ivedilikle kadroya geçmelidir. Sözleşmeli personelin sorunlarının çözümü konusunda en etkili, kolay, kalıcı yöntem temel model olarak kadrolu istihdamı benimsemektir" dedi.

"Sözleşmelilerin ücretlerinin vergi dilimleri yeniden düzenlenmeli"

Yalçın, sözleşmeli personelin kadroya geçiş düzenlemesi yapılana kadar mali, özlük ve sosyal haklar konusunda farkların giderilmesi gerektiğini vurguladı.

İstifa eden sözleşmeli personele dönüş hakkı verilmesini de isteyen Yalçın,
"Sözleşmelilerin ücretlerinin vergi dilimleri yeniden düzenlenmelidir. Sözleşmeli personel liyakat ve kariyer sistemine dahil edilmeli ve bu çerçevede; görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavının önü herkes için açılmalıdır" diye konuştu.

Ali Yalçın, sözleşmeli personelin mazerete ve isteğe bağlı yer değişikliği yapılabilmesi gerektiğinin altını da çizdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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