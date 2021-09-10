Melik Yağmur İnstagram Adresinde FUE Tekniğini Tanıttı!

İnstgaram adresinde fenomen hesaplar arasında yer alan Melik Yağmur, Now Hair Time firmasının kurucu üyelerinden biri olarak FUE tekniğiyle tedavi olan kişilerin fotoğraflarını yayınlıyor!

Saç Dökülmesine Karşı FUE Tekniği

Saç dökülmesi nedeniyle saçları seyrekleşen kadın ve erkekler için özel uygulama olan FUE yöntemi, Melik Yağmur'un 19 yıldır içinde bulunduğu sağlık sektörünün bir parçası. Tedavi olan herkesin kendi istekleri üzerine fotoğraflarını yayınladığı instagram hesabında 25 bin takipçisi bulunuyor. İnstagram hesabına giriş yapmak için https://www.instagram.com/melikyagmur_/?igshid=8ilvnkrgqo4z kullanarak, uzmanlarla çalışmanın farkını görebilirsiniz.

Son dönemin en iyi teknolojilerini kullanarak, saç dökülmesine karşı geliştirilmiş teknikleri uygulamıştır. Birçok müşterisinin memnun ayrıldığı Now Hair Time saç ekim merkezi için incelemeler yaparak, doğal görünen saç ekim uygulamalarının etkileri hakkında önceden bilgi alabilirsiniz. Uzman ekiplerle çalışmakta olan Melik Yağmur, sorularınıza da cevap alabileceğiniz uzmanlar arasında bulunuyor.

İnstagram Adresinden Profesyonel Ekibi Tanıyın!

Now Hair Time ekibini tanıyabileceğiniz sosyal medya hesabı, aynı zamanda son gelişmelerden ve saç ekimi aşamalarından da haberdar olmanızı sağlayacaktır. Yeni dönemin en iyi teknikleri uygulanarak saç ekimindeki kriterler ve sonuçlar hakkında bilgi almanız için size özel seçenekler sunulmaktadır.

Hızlı ve konforlu bir süreç olan saç ekimi sürecinde, saçınızın doğal görünümü hakkında şaşkın kalacaksınız. Profesyonel bir uygulama ve uzmanlar tarafından yönlendirilmelerle de, FUE tekniğinin sunduğu inanılmaz sonuçlar melikyagmur_ instagram hesabınızda sizlere sunulmuştur.

Melik Yağmur Now Hair Time Kurucu Üyesi

Kurucularından biri olan Melik Yağmur, 19 yıldır sağlık sektöründe yer alarak, saç ekimi ve medikal sağlık malzemeleri aynı zamanda yönetimi için profesyonel kariyer sahibi kişiler arasında yer alıyor. Sorularınızı ve saç ekimi hakkındaki detayları öğrenmek için https://melikyagmur.com.tr/ adresini de öğrenerek, Now Hair Time için size en önemli seçenekleri sunmasını talep edebilirsiniz.

Güvenilir ve profesyonel hizmet anlayışı, uzmanlık ve saç ekimi donanımları, klinik özellikler ve garantili saç ekimi için gerekli olan bütün işlemleri sizleri üzmeden yapacak büyük bir ekibe sahiptir. Saç ekimi ve kriterleri için iletişim adresini kullanabilirsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.