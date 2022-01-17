Melih Gökçek'ten 15 Temmuz çıkışı: Darbeyi ben önledim

tv100'de yayınlanan Pazar Siyaseti programında çarpıcı açıklamalarda bulunan Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, 'Darbenin önlenmesinde bir numaralı kahraman sayın Cumhurbaşkanımızdır. İki numaralı kahraman ise Melih Gökçek'tir. Biz Ankara'da darbeyi önleyen kişiyiz' dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı Melih Gökçek, tv100'de yayınlanan Pazar Siyaseti programında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu ile ilgili tartışılan mesaja, İBB'deki teftişe ve kendisine yöneltilen iddialarla ilgili birçok konuda önemli açıklamalarda bulunan Ankara Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı Melih Gökçek şunları söyledi.

Melik Gökçek'in açıklamalarından önemli satır başları:

Temel Karamollaoğlu ile Refah Partisi'nde senelerce beraber Belediye Başkanlığı yaptım. Çok sevdiğim bir ağabeyim. Onu çok sevdiğim için CHP ve HDP ile birlikte olmasını hazmedemiyorum. Senin yerin Cumhur İttifakı, dedim. İstanbul'da Ekrem'in kazanmasında rolü var. PKK ile HDP ile biraraya gelemezsin dedim.

"Ankara Büyükşehir belediyesinin bütün birimleri battı, vurgundan geçilmiyor"

Ben 28.5 yıl belediye başkanlığı yaptım. Bunun 8 yıllık dönemini de belediyede muhalefette geçirdim. Ben o dönemlerde 500'ün üzerinde soruşturma geçirdim. Aynı anda 50 müfettiş geldi. Ben ağlamadım, hesabını verdim. İstanbul'a, Ankara'ya müfettiş geldi diye feryat figan ediyorlar. Mansur Yavaş'la ilgili 18 tane vurgun dosyasını belgeleriyle açıkladım. Beni mahkemeye veremedi. Hepsi doğru. Siz Cumhurbaşkanlığına aday olduğunuz zaman her türlü suçu işleyeceksiniz, yargılanmayacaksınız. Böyle bir şey olabilir mi? Şu anda Ankara Büyükşehir belediyesinin bütün birimleri battı, vurgundan geçilmiyor.

Müfettişler ve savcılar bunu belirleyecek olan kişiler. Ekrem İmamoğlu'nun terör örgütü ile iltisaklı bir durumu ya da belediyenin kaynaklarından terör örgütü PKK'ya herhangi bir yardım aktarılmasında rolü varsa hakkında gereği yapılır.

FETÖ ile ilgili iddialar

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde ciddi manada FETÖ'cü var. Eğer Türkiye'de darbe olmadı, olamadıysa bu konuda birçok insanın emeği vardır. Darbenin önlenmesinde bir numaralı kahraman sayın Cumhurbaşkanımızdır. İki numaralı kahraman ise Melih Gökçek'tir. Biz Ankara'da darbeyi önleyen kişiyiz. Türkiye'de ilk televizyona çıkan haydi millet sokağa diyen benim. Türkiye'de ilk tweeti atıp "FETÖ'cüleri tükürükle boğmaya" diyen benim.

Gökçek neden görevden alındı?

Benim görevden alınmamım ne FETÖ'cülükle ne de başka bir konuyla alakası yok. Bunun altında anket meselesi, bir anket tezgahı ve yine tüm bunların altında FETÖ'cülük var. Bu Melih Gökçek'i uzaklaştırma operasyonudur. Merkez Karar'a verilen raporlar benim oylarımın çok düştüğü ve AK Parti'nin oylarını Ankara'da düşürdüğüm yönündeydi. Bu konuda anketi yapanlar İYİ Parti'ye gitti oradan da atılan bir isimdir. Bu isim yanlış verdiği raporlarla AK Parti'yi manipüle etmiştir. Ben Türkiye'de en çok anket yaptıran Belediye Başkanıyım.

Levent Gök: Gökçek bir program yaptı, bizi 4 puan aşağı çekti

Mehmet Özhaseki için elimden gelen gayreti yapmaya niyetliydim, şahitleri var. Özhaseki'ye “4 puana ihtiyacın var, 12-15 puanlık 5-6 öneri getireceğim” dedim tek tek anlattım. Ağızları kulaklarına vardı. Beyaz TV'ye çıktım 5 saatlik bir program yaptım. Mansur'la ilgili bu programı yaptıktan sonra Kılıçdaroğlu'ndan, Levent Gök'ten haber geldi. Levent Gök, "Gökçek bir program yaptı bizi 4 puan aşağı çekti diyor. "Bunu söyleyen Levent Gök.

Ben televizyonlardan çekilmeseydim yüzde yüz kazanırdı. Bunun arka planında FETÖ vardır. FETÖ'cüler benim Mehmet Özhaseki'nin kazanması için çalışmalarıma engel koydular.

Mansur Yavaş anketlerde yüksek çıkmıyor, çıkartılıyor. Çalıştığı anket şirketleri var. Yaptığı 7-8 tane köprü var. Onun da toplamı 47 milyon. 47 milyon, 30 milyarlık bütçenin içinde nedir ki?

"Parsel parsel sattınız" polemiği

AK Parti iktidarı döneminde Bülent Arınç'la ilgili bir konuşma yapmıştım. Davutoğlu Başbakandı o dönemde.

Cumhurbaşkanımıza birtakım ithamlarda bulunmuştu sayın Arınç. O benim ağrıma gitmişti. Çıktı sonrasında "FETÖ'cülere parsel parsel arsa verdi" dedi.

Sonrasında bu parsel parsel lafını aldılar sanki Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde vurgun varmış gibi gösterdiler. Hiçbir zamanda kalkıp benim parsel parsel nereyi sattığıma dair bir belge bulamadılar. Mansur efendi çıktı parsel parsel meselesini 117 dosyaya bağladı, savcılığıa gitti. FETÖ'cülerle ilgili iddia bir taneye düştü. Yani tamamen yalan ve kamuoyu imajı olduğu çok net ortaya çıktı.

"Favorim Kılıçdaroğlu"

Programın sonunda Millet İttifakı'nın adayının kim olacağı yönündeki soruya Melih Gökçek şu yanıtı verdi: "Birbirlerini yiyorlar bilmiyorum ki. Benim favorim Kılıçdaroğlu" yanıtını verdi.

Kaynak: tv100

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