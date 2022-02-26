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Melih Gökçek, Stephen Hawking’in balmumu heykeliyle konuştu: Nasıl öbür taraf?

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in Twitter’dan paylaştığı Stephen Hawking’in balmumu heykeliyle çektiği video gündem oldu. Hawking'in balmumu heykeliyle konuşan Gökçek, 'Nasıl öbür taraf? Rabbimi inkâr ediyordun değil mi? Bak susmuş duruyorsun...' ifadelerini kullandı.

43 Dakika Önce
2022-02-26 14:59:36
Melih Gökçek, Stephen Hawking’in balmumu heykeliyle konuştu: Nasıl öbür taraf?

AK Parti'nin Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in İngiliz fizikçi Stephen Hawking'in balmumu heykeliyle çektiği video sosyal medyada gündem oldu.

Gökçek, söz konusu videoyu Twitter hesabından paylaştı.

Ekran Resmi 2022-02-26 15.04.37

Gökçek "Stephen Hawking geçici olarak tebdil-i mekân yapıp Türkiye ye gelmiş, kendisine bir şeyler sordum… Gıkı çıkmadı…" notuyla yayımladığı videoda Hawking'in balmumu heykeline şunları söylüyor: “Nasılsın? Nasıl öbür taraf? Rabbimi inkâr ediyordun değil mi. Bak ölüm hepimize hak. Bak susmuş duruyorsun. Ya… Kendini çok büyük zannediyordun ne oldu? Girdin toprağın altına. Şimdi hesabı rabbime veriyorsun. Hadi bakalım." .

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