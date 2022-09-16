Melih Gökçek o tweeti sildi

Twitter hesabından aktif paylaşımlar yapan Melih Gökçek, jelibon rezervi ve ‘şehit’ paylaşımından sonra yine çok konuşulacak bir tweet paylaştı, sonra da sildi. İşte detaylar…

Twitter'da aktif bir şekilde paylaşımlar yapan eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in yeni yaptığı bir paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. Daha önceki paylaşımında Türkiye'de jelibon rezervi bulunduğunu söyleyen ve Beşiktaşlı eski futbolcu Aboubakar'ı "şehit" olarak paylaşan Gökçek'in, şimdi de bir oyuna ait olan görüntüyü gerçek zannederek yaptığı paylaşım konuşuluyor.

Türkiye'de "jelibon rezervi" bulunduğunu iddia eden ve Beşiktaşlı eski futbolcu Vincent Aboubakar'ın photoshop olan görüntüsünü "şehit" olarak paylaşan Gökçek, bu kez "SİHA" paylaşımıyla gündeme geldi.

Azerbaycan ordusunun SİHA ile Ermenistan askerlerini vurduğunu gösterdiği iddia edilen görüntüyü paylaşan Gökçek, "Hay maşallah. Aranan layığını bulur. Umarım Yunanistan ders alır" notunu düştü. Ancak Gökçek'in paylaştığı görüntünün aslında bilgisayar oyununa ait olduğu ortaya çıktı.

Gökçek, gerçeği fark ettikten sonra açıklamasını sildi ancak paylaşım kısa sürede gündemde en çok konuşulanlara arasında yer aldı. .