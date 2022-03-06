Melih Gökçek ile Ümit Özdağ arasında 'cenaze namazı' tartışması

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Suriyeli gelinlere çeyiz yardımı yapmasına tepki gösterip, “Bunların arkasında namaz kılınmaz” şeklinde konuştu. Özdağ'ın açıklamalarına tepki gösteren Melih Gökçek ise, “Bu Diyanet’e cenaze namazını kıldırırsan sana yazıklar olsun” şeklinde konuştu

Ankara Büyükşehir Belediye eski Başkanı Melih Gökçek ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasında 'cenaze namazı' tartışması yaşanıyor.

Ümit Özdağ, katıldığı BBN Türk'te Hulki Cevizoğlu'nun sunduğu Ceviz Kabuğu programında, "Suriye'de evlenecek çiftlere çeyiz yardımı yapıyor. İnanamıyorum. Sizin arkasında namaza durmak günah be. Bu ülkede insanlar açken çeyiz yardımı yapıyor. Bu ülkede insanlar aç, ekonomik sıkıntıdan dolayı intihar eden anne babalar var. Bir tane Türk ailesine yapsanıza çeyiz yardımı." dedi.

Ümit Özdağ'ın Diyanet'e yönelik eleştirilerine Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek cevap verdi. Melih Gökçek, Özdağ'ın o sözlerinin yer aldığı videoyu alıntılayıp, “Bu Diyaneet'e cenaze namazını kıldırırsan sana yazıklar olsun. Vasiyet et namazını kılmasınlar” notuyla paylaştı.

Özdağ da Gökçek'e, "Benim cenaze namazımı İstiklal Harbi'nde Atatürk ile aynı safta olan gerçek müslüman hocaların izinden gelen bir imam kıldırır. Senin cenaze namazını yıllarca Ankara'yı peşkeş çektiğin FETÖ kıldırır." yanıtını verdi.

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