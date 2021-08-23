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Melih Altınok: 'mRNA aşılarıyla ilgili şüphelerim var'
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Melih Altınok: 'mRNA aşılarıyla ilgili şüphelerim var'

PCR testi zorunluluğunun kamuoyuna duyurulmasıyla birlikte aşı tartışmaları giderek derinleşiyor. Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, kendisine yöneltilen ‘aşı karşıtı mısınız?’ sorusuna bugünkü yazısında cevap verdi

37 Dakika Önce
2021-08-23 22:23:20
Melih Altınok: 'mRNA aşılarıyla ilgili şüphelerim var'

Altınok, bugünkü köşesinde ‘Yoksa ben aşı karşıtı mıyım?' başlığı altındaki yorumu;

Pandemi sürecinde tüm dünyada basın tek ses olduğu için farklı sesler de bir potada eritiliyor.

Hâlâ "aşı karşıtı mısınız" diye soran var. "Aşı olalım mı diye tavsiye" isteyen de...

Hatta arayıp "Sen şimdi virüs yok mu diyorsun" diyen meslektaşlarım bile...

Kategorik olarak aşı karşıtı değilim. Sonucu görülmüş, çalışan aşılara tabii ki güveniyorum.

Okuduğum, izlediğim bilimsel yayınların, hekimlerin, bilim adamlarının görüşleri doğrultusunda mRNA aşılarıyla ilgili şüphelerim var.

Bunun yanı sıra aşı karnesi, PCR mecburiyeti gibi zorunluluklara ise işlevsel olmadıklarına dair tezleri doğru bulduğum için karşıyım.

Kimseye de "aşı olmayın" diyemem.

Zira ekrandan, köşelerinden aşı olun diye insanları teşvik eden gazeteciler gibi TIP okumadım. Gazetecilik mezunuyum.

Sabah

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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Mehmet Nalcı

Helesi TIP Fakültesi mezunu olmayan bir gazeteci görebildim...

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