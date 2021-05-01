Melih Altınok: Erkan Oğur, Grup Yorum'a gık diyebilir mi?

Melih Altınok, 'açlık grevi' baskısı gördüğü iddia edilen Dilan Ekin’in üyesi olduğu Grup Yorum tarafından sosyal medyada linç edilmesini gündeme getirerek, geçmişte Grup Yorum için şarkı seslendirdiğini söyleyen Erkan Oğur’a seslendi: ‘Gık bile deseniz yeter…’

ERKAN OĞUR, GRUP YORUM'A GIK DİYEBİLİR Mİ?

Grup Yorum yayınladığı bir bildiriyle ölüm orucuna katılmayan ve ekipten ayrılıp kendine farklı bir hayat kurmak isteyen eski üyeleri Dilan Ekin'i tehdit etmiş:

"Dilan Ekin'i gördüğünüz yerde yüzüne tükürün, lanetleyin, gördüğünüz, tanıdığınız herkese yaptığı ihaneti anlatın" diyorlar...

Şarkılarında güzelleme yaptıkları örgütlerinin "yeryüzü aşkın yüzü oluncaya kadar" mücadeleye devam edeceklerini söylüyorlardı...

Şimdi de bu işi döve döve, öldüre öldüre yapmayı planladıklarını bir kez daha ilan ediyorlar, o kadar.

Ortada afişe olmuş bir sır falan yok yani...

Mesele, politik cinayetleri, terörü meşrulaştırmaya çalışan böyle bir propaganda aygıtının kültür endüstrisi tarafından meşrulaştırılması.

Hatırlamıyor musunuz, bir devlet görevlisinin türküsüne eşlik etti diye özür üstüne özür dileyen Erkan Oğur, kendini, "Grup Yorum'un şarkılarını seslendirdim" diye savunuyordu.

Sahi, Erkan Bey, beraber çalıştığınızı gururla söylediğiniz adamların bir kadını hedef göstermesine ne diyorsunuz?

Elbette el sıkıştığınız İbrahim Kalın'ı satışa getirirken olduğu gibi bülbül kesilmenizi beklemiyoruz...

"Gık" bile deseniz yeter...

Çok bekleriz değil mi?

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.