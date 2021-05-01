DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Bakan Soylu'dan Samsunspor Başkanı Yıldırım hakkında suç duyurusu
Türkiye'de günlük bilanço: 373 ölüm, 28 binden fazla vaka
28 bin 817 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 373 kişi hayatını kaybetti
Sokak kısıtlaması ile ilgili merak edilenler… Bakanlık yanıtladı
İçişleri Bakanlığı kapanma ile soruları yanıtladı… İşte merak edilenler
Cezayir AFP'ye tepki gösterdi
Türkiye, NATO bünyesinde Mısır'a uygulanan vetosunu geri çekti
İsrail bu kez Hristiyanları engelledi
Hindistanlılar Kovid'e karşı çareyi büyücülerde arıyor: Kızgın demirlerle dağlanıyorlar
Pazar günü nöbetçi eczaneler açık mı? Tam kapanmada nöbetçi eczaneler çalışacak mı?
ABD'nin Newark şehrinde Müslüman kadın polisler başörtüsüyle görev yapabilecek
Bir kulüp daha TFF 1. Lig'e veda etti
Irak: Güvenlik güçlerini hedef alan saldırılarda 18 kişi öldü
Saç dökülmesi: Ardındaki gerçek sebepler ve en iyi çözüm yöntemi
Kırgızistan ve Tacikistan ateşkes konusunda uzlaştı

İSTANBUL

20:07:00

İftar vakti

BURSA

20:05

04:20
20:05
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:50

04:06
19:50
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:33

03:50
19:33
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

19:16

03:32
19:16
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

19:02

03:32
19:02
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

20:07:00

İftar vakti

ANKARA

19:50

04:06
SAHUR
19:50
İFTAR

ERZURUM

19:16

03:32
SAHUR
19:16
İFTAR

Melih Altınok: Erkan Oğur, Grup Yorum'a gık diyebilir mi?

Melih Altınok, 'açlık grevi' baskısı gördüğü iddia edilen Dilan Ekin’in üyesi olduğu Grup Yorum tarafından sosyal medyada linç edilmesini gündeme getirerek, geçmişte Grup Yorum için şarkı seslendirdiğini söyleyen Erkan Oğur’a seslendi: ‘Gık bile deseniz yeter…’

ABONE OL

Google News - Timeturk
01.05.2021 14:27:57
Melih Altınok: Erkan Oğur, Grup Yorum'a gık diyebilir mi?

ERKAN OĞUR, GRUP YORUM'A GIK DİYEBİLİR Mİ?

Grup Yorum yayınladığı bir bildiriyle ölüm orucuna katılmayan ve ekipten ayrılıp kendine farklı bir hayat kurmak isteyen eski üyeleri Dilan Ekin'i tehdit etmiş:

"Dilan Ekin'i gördüğünüz yerde yüzüne tükürün, lanetleyin, gördüğünüz, tanıdığınız herkese yaptığı ihaneti anlatın" diyorlar...

Şarkılarında güzelleme yaptıkları örgütlerinin "yeryüzü aşkın yüzü oluncaya kadar" mücadeleye devam edeceklerini söylüyorlardı...

Şimdi de bu işi döve döve, öldüre öldüre yapmayı planladıklarını bir kez daha ilan ediyorlar, o kadar.

Ortada afişe olmuş bir sır falan yok yani...

Mesele, politik cinayetleri, terörü meşrulaştırmaya çalışan böyle bir propaganda aygıtının kültür endüstrisi tarafından meşrulaştırılması.

grup yorum-erkan oğur

Hatırlamıyor musunuz, bir devlet görevlisinin türküsüne eşlik etti diye özür üstüne özür dileyen Erkan Oğur, kendini, "Grup Yorum'un şarkılarını seslendirdim" diye savunuyordu.

Sahi, Erkan Bey, beraber çalıştığınızı gururla söylediğiniz adamların bir kadını hedef göstermesine ne diyorsunuz?

Elbette el sıkıştığınız İbrahim Kalın'ı satışa getirirken olduğu gibi bülbül kesilmenizi beklemiyoruz...

"Gık" bile deseniz yeter...

Çok bekleriz değil mi?

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH Ramazan
İHH Ramazan