DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Fed'den derin endişe itirafı! Faiz, enflasyon ve belirsizlik
“Komplo denenler birer birer gerçek çıktı”
'Öğretmenler Günü'nde acı haber: Bahar öğretmen hayatını kaybetti
Brüksel'de Uber taksiye durdurma kararı
Türk vatandaşlarının seyahatteki vize yükümlülükleri
Polis, Kadıköy metrosundaki bıçaklı şüphelinin peşinde
Hintli öğretmen, çok sevdiği eşi için Taj Mahal'in kopyasını inşa ettirdi
Akıllı sağlık hizmetleri devrede
Trabzonspor'un gol kralları
ABD bankalarına kripto para düzenlemesi
Beşiktaş Avrupa'ya veda etti
Serbest ve kontrollü kambiyo rejimi
Her araç kendi bakımını yapacak
Mehmetçik'ten 2 bin 300 rakımdaki köyün öğretmenlerine sürpriz ziyaret
Biden’a halk desteği düşmeye devam ediyor

TIMETURK / GÜNDEM / Mehmetçik'ten 2 bin 300 rakımdaki köyün öğretmenlerine sürpriz ziyaret

Mehmetçik'ten 2 bin 300 rakımdaki köyün öğretmenlerine sürpriz ziyaret

Kars İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 bin 300 rakımdaki köyde görevli öğretmenlere sürpriz ziyarette bulunarak, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

2 Saat Önce
2021-11-24 22:59:36
Mehmetçik'ten 2 bin 300 rakımdaki köyün öğretmenlerine sürpriz ziyaret

Merkeze bağlı Karakale köyüne giden İl Jandarma Komutanlığına bağlı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, buradaki ilkokulda sınıflarında ders işleyen öğretmenlere sürpriz yaptı.

2021_11_kars24-3-

Öğretmenlere çiçek takdim eden askerler, öğrencilere de boyama kitabı ve Türk bayrağı hediye etti. Jandarma ekipleri, öğretmen ve öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Okulun 2. sınıf öğrencilerinden Eylül Kesikkol, jandarma ekiplerine hediyeler için teşekkür ederek, İstiklal Marşı'nın 5 kıtasını okudu.

2021_11_kars24-1-

Karakale İlkokulu Müdürü Edanur Arslan, jandarmanın köye gelip Öğretmenler Günü'nü kutlamasından mutlu olduklarını dile getirerek, "Böyle bir sürpriz beklemiyorduk, ders esnasında kapımız çaldı, karşımızda Mehmetçik'i gördük, çocuklar da çok sevindi. Çocuklara da hediyeler verdiler, kendilerine teşekkür ederiz." dedi.

2021_11_kars24-2-

Öğretmenlerden Mukaddes Satar da ilk Öğretmenler Günü'nü kutladığını ifade ederek, "Mehmetçik'in bu sürprizinden gurur duyduk. Onların bizlere saygı duyması, hediyeler getirmesi, Öğretmenler Günü'nü kutlaması bizler için onur ve gurur verici. Hepsine çok teşekkür ederiz." diye konuştu. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş