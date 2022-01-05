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Mehmetçik, Bahar Kalkanı bölgesindeki çocukları sevindirdi

Mehmetçik, Bahar Kalkanı bölgesinde, çocuk yatağı ve yorgan dağıttı.

9 Dakika Önce
2022-01-05 19:19:14
Mehmetçik, Bahar Kalkanı bölgesindeki çocukları sevindirdi

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Dünyanın hiçbir ordusunda yüreği seninkinden daha temiz, daha sağlam bir askere rast gelinmemiştir" sözlerinin yer aldığı paylaşım yapıldı.

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Mesajda, Bahar Kalkanı bölgesinde, Kayseri Barış Garnizonundan getirilen 40 çocuk yatağı ve yorganının, "Çocuklar Kendi Yataklarında Yatsın" sloganıyla dağıtıldığı belirtildi.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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