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'Mehmet Şimşek Bakan oluyor' iddiasına, Şimşek'ten ilk açıklama

Ankara kulislerinde Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin görevden alınacağı, yerine eski Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in Hazine Bakanı olacağı iddiası konuşuluyordu. Mehmet Şimşek cephesinden o iddiasıyla ilgili ilk açıklama geldi.

52 Dakika Önce
2022-03-24 09:51:22
'Mehmet Şimşek Bakan oluyor' iddiasına, Şimşek'ten ilk açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin son dönemde üst üste yaptığı tepki çeken açıklamalarından sonra, görevinden alınarak yerine eski Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in getirileceği iddia edilmişti.

Mehmet Şimşek cephesinden iddialarla ilgili ilk açıklama geldi.

Cumhuriyet'e konuşan Mehmet Şimşek'e yakın bir kaynak "Bunlar tamamen dedikodudan ibaret. Mehmet Bey, Doha, Londra, New York ve Paris merkezli uluslararası fon ve yatırım bankalarını yönetiyor. Dolayısıyla çok yoğun, gündeminde siyaset yok" ifadelerini kullandı.

"Mehmet Şimşek'in bakanlık teklifine cevabı ne olur" sorusuna verilen yanıtta ise "Bakanın zaten kendi işleri var. Dedikodu kelimesi burada çok önemli çünkü birileri sürekli bir şeyler uyduruyor. Kendi programı zaten yeterince dolu" diye yanıt verdi. .

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