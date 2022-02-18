Mehmet Öz'den dikkat çeken 'Gülen' çıkışı

ABD'de yaşayan ünlü kalp cerrahı Mehmet Öz, Washington Post Gazetesi'ne verdiği mülakatta FETÖ lideri Fetullah Gülen'in 'dokunulamaz' olduğunu ifade edip, 'Pensilvanya'da kalacak' dedi.

ABD'de yaşayan Türk asıllı ünlü kalp cerrahı ve aynı zamanda televizyon programcısı olan Mehmet Öz, The Washington Post gazetesine verdiği demeçte FETÖ lideri Fetullah Gülen'in 'dokunulamaz' olduğunu ifade edip, "Pensilvanya'da kalacak" sözleri tepki topladı.

Yazar İzzet Çapa, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Mehmet Öz'ün açıklamalarına tepki gösterdi.

İzzet Çapa yaptığı paylaşımda, 'Darbeye karıştığına dair iddialar inandırıcı değil....'Gülen'e dokunulamaz...' diyen Mehmet Öz'ü eleştirerek, "Arkadaş sen oralarda dura dura iyice Amerikalı olmuşsun..." diyerek tepkisini dile getirdi.

İşte İzzet Çapa'nın gülen hakkındaki paylaşımı:

Vay arkadaş...

Cumhuriyetçi Parti'nin Pensilvanya senato üyeliğine aday olan Mehmet Öz, Gülen hakkında konuşmuş ve bakın demiş ki...

‘Darbeye karıştığına dair iddialar inandırıcı değil....

O Pensilvanya'da kalmayı sürdürecektir...

Gülen'e dokunulamaz...'

Arkadaş sen oralarda dura dura iyice Amerikalı olmuşsun...

Geldiğini toprakları tümden unutmuşsun...

Tabi tepende F16'lar uçmadı...

Gözünün önünde halkın üzerine ateş açılmadı...

İyi de bundan sonra buralara nasıl geleceksin...

Bunca acı çekmiş, yakınını kaybetmiş, yaralanmış insanın gözlerine bakıp ne diyeceksin...

Artık o da sana dert olsun...

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