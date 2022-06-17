Mehmet Metiner'den hükümete çağrı: 'Kürt halkını kucaklamanın vakti geldi de geçiyor'

AK Parti eski milletvekili Mehmet Metiner, hükümete çağrı yaptı. Metiner bugünkü yazısında, “Kürt halkını kucaklamanın vakti geldi de geçiyor” dedi.

AK Parti eski milletvekili Mehmet Metiner, Yeni Şafak gazetesinde “Kürt annelerimizin destansı direnişini selamlıyoruz… Onlardan mesaj getirdik…” başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Yazısında, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde eylem yapan “Diyarbakır Anneleri”nden bahseden Mehmet Metiner, hükümete çağrı yaptı. Metiner, “Kürt halkını kucaklamanın vakti geldi de geçiyor” dedi.

Yazının ilgili kısımları şöyle:

“Buradan devletimize ve hükümetimize de dernek olarak bir mesajımız olacak. O da şu: Buradaki annelerimizin evlatları dağdadır. İnşallah sağ salim dönerler. Olur ki dönmezlerse bu anne ve babaların evlatlarına sahip çıkan tutumlarını sakın ola ki ‘teröriste arka çıkmak' anlayışıyla değerlendirmeyesiniz. Onların evlat acısını da kendi acınız olarak bilesiniz.

Sakın ola ki dağda ölmüş veya evladı hâlâ hapiste olan Kürt annelerimizin evlatlarına sahip çıkan tutumlarını yanlış bir anlayışla karşılayıp onları da kaybetme riski yaratacak bir sürece kapı aralamayasınız. Kazanımcı ve kucaklayıcı bir anlayışa ve uygulama sürecine ihtiyaç var asıl. Gayrısı Kandil'in ve partisinin kucağına Kürtlerimizi tekrar itmek anlamına gelir. Devletimizin bu konudaki sağduyusunu elbette görüyoruz. Bu anlayışla Kürt halkını kucaklamanın vakti geldi de geçiyor.

Diyarbakır Anneleri'mize her aşamada en başından itibaren yürekten ilgisini ve desteğini esirgemediğini bildiğimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve onun talimatıyla annelerimizin evlatlarına kavuşması için elinden geleni ardına koymayan İçişleri Bakanımız değerli kardeşim Süleyman Soylu'ya derneğimiz adına şükranlarımızı sunarız.”