Mehmet Metiner’den 15 Temmuz sitemi!

AK Parti eski Milletvekili Mehmet Metiner 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde sitemde bulundu. Mehmet Metiner, 15 Temmuz’da kimlerin konuşması gerektiğini sert sözlerle sıraladı.

AK Partili Mehmet Metiner, “15 Temmuz'un sırtına binerek kendilerini bir yere taşımak sevdasında olmayan o gerçek yiğitlere bin selam olsun!” dedi.

Mehmet Metiner, sosyal medya platformu Twitter hesabından şunları yazdı:

15 Temmuz'da kimler mi konuşsun? Başta Reis olmak üzere bedenini ölüme cesaretle siper edenler sadece. Kaçkınlar ve mahzen sakinleri değil. 16 Temmuzcular sussun! 15 Temmuz'un sırtına binerek kendilerini bir yere taşımak sevdasında olmayan o gerçek yiğitlere bin selam olsun!

15 Temmuz'u anlatmayı bırakıp kendi şahsi kahramanlıklarına odaklananlar bilesiniz ki 15 Temmuz mücadelesinin ruhunu anlamayanlardır. 15 Temmuz gecesi Allah için, ülke için canlarını yüreklice ortaya koyanlar hiç kimseden hiç bir bedel talep etmezler. Selam olsun o yiğitlere!

15 Temmuz yaşayan şahitleri gördüklerini ve yaşadıklarını ayrıntılarıyla anlatmalılar ki gelecek nesillere ibretli bir külliyat bırakılmış olsun. O gecenin gerçek mücahitleri şahsi böbürlenmeleri zül addederler bilirim. 15 Temmuz cihadının gerçek kahramanlarına bin selam!

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