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TIMETURK / GÜNDEM / Mehmet Metiner: 28 Şubat zihniyeti devam ediyor

Mehmet Metiner: 28 Şubat zihniyeti devam ediyor

Yeni Şafak yazarı Mehmet Metiner, “28 Şubat zihniyeti sürüyor besbelli. Bu ülkede Recep Peker laikçiliği de birileri üzerinden devam ediyor hâlâ” dedi.

2 Saat Önce
2022-01-04 13:04:08
Mehmet Metiner: 28 Şubat zihniyeti devam ediyor

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde bir profesörün ders esnasında bir öğrenciye “başörtüsünü neden takıyorsunuz?” dediği iddiasını köşesine taşıyan Adalet ve Kalkınma Partisi eski Milletvekili ve Yeni Şafak yazarı Mehmet Metiner, “28 Şubat zihniyeti sürüyor besbelli. Bu ülkede Recep Peker laikçiliği de birileri üzerinden devam ediyor hâlâ” diye yazdı.

Recep Peker'in CHP'nin tek parti döneminin en muktedir genel sekreteri ve partinin köktenlaikçi ideoloğu olduğunu yazan Metiner, okul öncesi çocuklara Diyanet kurslarında Kur'an öğretilmesi ile ilgili CHP Milletvekili Özgür Özel'in “Orta Çağ zihniyeti” sözlerini hatırlatarak "Kemal Bey varsın istediği gibi başörtüsü-helalleşme deyip dursun, CHP'nin asıl genleri değişmiyor işte. Değiştirmek istiyorsa yani sahiden helalleşmek istiyorsa bu tarz düşünen yönetici olarak seçtiği isimleri değiştirerek koyulsun yola ki inandırıcı olabile!" görüşünü dile getirdi.

Öğretim üyesinin bilgi taşıyıcı bir hoca olmak yerine öğrencilerine kendi ideolojik dogmalarını empoze ettiğini ve karşı taraflı bir militan gibi davranmasının kabul edilemeyeceğini belirten Metiner, “Üniversiteler ideoloji yuvaları değildir. Hele hele öğrencilerinin giyim kuşamı üzerinden ayrımcılık ve nefret kusan ideolojik militanların imtiyaz alanları hiç değildir. İlgili üniversite gereğini yapmıyorsa sorunludur. YÖK Başkanlığı gereğini yapmıyorsa yazıklar olsun!” diye ifade etti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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