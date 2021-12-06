Mehmet Emin Öz'ün açıklamasına tepki: İmam Hatipliler özür bekliyor

AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz'ün İmam Hatipliler ve Milli Görüş Camiası ile ilgili açıklamaları kamuoyunda tartışılmaya devam ederken, konuya dair en net ve sert tepki ER-İHYA-DER’den geldi.

Geçtiğimiz günlerde AK Parti Aziziye İlçe teşkilatı ile yaptığı toplantıda İmam Hatipliler ve Milli Görüşçüler hakkında bir takım açıklamalar yapan AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin ÖZ, sözlerinin çarpıtıldığını iddia ederek kendini savunmuştu.

Başkan Öz'ün yerel bir medya organının canlı yayınına katıldığı ve sözlerinin çarpıtıldığını iddia ettiği esnada, bir Facebook kullanıcısı tarafından yorum olarak paylaşılan ses kaydı ile ithamlarının gerçekliği de ortaya çıkmıştı.

Kamuoyunda açıklamalara dair tartışmalar devam ederken, konu hakkında en net ve sert tepki ER-İHYA-DER'den geldi.

Konuya dair ER-İHYA-DER'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

AK PARTİ Erzurum Aziziye İlçe Başkanlığında düzenlenen bir toplantıda İl Başkanımız Sayın Mehmet Emin Öz Bey'in basına yansıyan konuşmasının içeriği; Mensubu bulunduğumuz İmam Hatip Camiası ve yıllarca bu dava için bedel ödeyen Milli Görüş Camiamızla ilgili olunca konunun birinci derece muhatabı olduğumuzu düşünerek bu açıklamayı yapma gereği duyulmuştur.

Öncelikle şunu belirtelim. Biz İmam Hatipliyiz, İmam Hatipçi değiliz. Ancak İmam Hatiplerde aldığımız ruh ile Ülkemizin son 70 yılına müspet manada damgasını vuran, vatanı ve milleti için çalışan, milletimizin takdir ve iltifatına mazhar olmuş bir camiayız. Gücünü İslam'a hizmetten alan asımın neslidir. Şarkı ve Garbı bilen bir ilim ve bilgi ile mücehhez, İslami şuur ve peygamber sevgisi ile yoğrulmuş yeni nesillerdir. Ülkemizin çimentosudur. Batıl ideolojiler ve hurafelere karşı milletimizin sağlam kaleleridir. İstismarcılar ve FETÖ'nün giremediği, vaktiyle bu kesimin hedefinde olan kurumlardır.

Bugün ülkemizin Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı olarak başımızda tutan gayret, fedakârlık ve vefanın adıdır, İmam Hatipli olmak. Şunun altını çizmemiz gerekirse, siz burada Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın temsilen o makamda oturmaktasınız. Eğer ayrımcı bir politika olsaydı, sizin de belirtiğiniz gibi İmam Hatipli olmadığınız için sizlere o ulvi görev verilmezdi. Şimdiye kadar İmam Hatipler mağduriyet dışında bir ayrımcılık görmemiştir. Mensubu bulunmakla her daim iftihar ettiğimiz bu davanın bir neferi olmakta bizler için onurdur. Konu net olarak şöyle anlaşılmalıdır ki; Bu davanın en büyük savunucularından biride Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bugün gelinen noktada mazlumun yanında zalimin karşısında olmuş, hakkaniyet esaslarını göz önüne alarak dava şuuruyla hareket etmiştir. Bizler hiçbir zaman İmam Hatip kimliğimizi gizlemeyip İmam Hatipli olmanın vermiş olduğu mesuliyeti her zaman büyük bir özveri ile taşımışızdır.

İl Başkanımızın açıklamaları Camiamızı derinden üzmüştür.

‘İmam Hatipliler olarak bizden KERBELA'nın öcünü mü alıyorsunuz' cümlenizi neye istinaden kullanıyorsun?

Bizler öç almak için değil, Vatanını, Milletini kanının son damlasına kadar savunan bireyler olarak, beğenmediğiniz okullarımızda yetiştirildiğimizi de bu cümlenize istinaden vurgulamak isteriz.

“Ben İmam Hatiplerin tarzını beğenmiyorum“ diyorsun, hangi bilgi hangi yetki ve hangi kapasite ile böyle bir sonuca varıyorsun?

Kimi beğenmiyorsun?

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı mı?

Yoksa yıllarca bu dava için BEDEL ödeyen ve konuşmanızda Yahudilikle örneklendirdiğiniz MİLLİ GÖRÜŞ Camiamızı mı?

Netice itibariyle, İl Başkanımız içinde öfke dolu bu sözleri ile yanlış yapmıştır. Benzetmeleri çok yakışıksız ve rencide edicidir. Kuşatıcı olması gerekirken Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davasına ve misyonuna zarar vermiştir. Davası millet olan bu camiayı aşağılayarak tamamen farklı bir kulvara girmiştir.

CAMİAMIZ SİZLERDEN GEREKLİ AÇIKLAMALARI YAPARAK, SARFETTİĞİNİZ CÜMLELERİNİZDEN DOLAYI ÖZÜR DİLEYİP GEREKENİ YAPMANIZI BEKLEMEKTEDİR…

KAMUOYUNA SAYGILARIMIZLA BİLDİRİLİR

MUHAMMED İKBAL ÇİÇEK

(ER-İHYA-DER)

ERZURUM İMAM HATİPLİLER YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ BAŞKANI

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.