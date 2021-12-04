DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Erzurumspor İstanbulspor maçı şifresiz mi yayınlanacak?
Arılar nasıl bal yapıyor?
Araç sahipleri dikkat! Yüzde 1,65'e düşürüldü
Kripto piyasasında büyük panik!
West Ham United – Chelsea maçını donmadan HD olarak canlı izle!
Rusya’nın bir sonraki hamlesi ne olacak?
Hellbound 2. sezon ne zaman çıkacak? Hellbound 2. sezon olacak mı? Hellbound 2. sezon ne zaman başlayacak?
Twitter'da CEO’dan sonra yöneticiler de değişiyor
Canlı yayında 'kim kimin lafını böldü' kavgası
Takma kolla koronavirüs aşısı olmaya gidince yakayı ele verdi
İnsanların bilgi edinmesi veya cahil kalması, bu üç etmene bağlı
90 ton altın ne kadar? 90 ton altın kaç TL yapar? 90 ton altın kaç para?
Alanyaspor - Sivasspor maçını donmadan HD olarak canlı izle!
3600 ek gösterge nedir, ne işe yarar, kimleri kapsıyor? A’da Z’ye 3600 ek gösterge
Uzmanlardan altın yatırımcılarına uyarı: Bozduracaklar acele etmeyin!

TIMETURK / GÜNDEM / Mehmet Ceyhan Omicron varyantında 0-9 yaş grubunu işaret etti

Mehmet Ceyhan Omicron varyantında 0-9 yaş grubunu işaret etti

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan Omicron varyantı ile ilgili kritik açıklamalarda bulundu.

3 Saat Önce
2021-12-04 08:27:41
Mehmet Ceyhan Omicron varyantında 0-9 yaş grubunu işaret etti

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Omicron varyantıyla ilgili açıklama yaptı. Ceyhan, "En belirgin özellik hastaneye başvuran hastalarda en büyük artış çocuklarda gözleniyor. 0-9 yaş grubu en çok belirtili hastalığın görüldüğü yaş grubu. Bu yaş grubunun içerisinde de 0-5 yaş grubundaki artış ön plana çıkıyor. Bu çok ilginç bir durum" dedi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünyanın Covid-19 virüsünün yeni varyantı Omicron karşısında paniklememesini ancak hazırlık yapması gerektiğini söyledi. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan da sosyal medya hesabından yeni varyantla ilgili çarpıcı bilgiler paylaştı.

"Aşılanmamış yetişkinlerin küçük çocuklarla temasları engellenmeli"

Omicron varyantının yayılımına paralel olarak çocuklardaki vaka artışına karşı dikkat edilmesi uyarısında bulunan Ceyhan, şunları belirtti:

“Omicron varyantının ortaya çıkmasıyla birlikte Güney Afrika'da günlük vaka sayıları bir haftada 300'den 11.000'in üstüne çıktı. Şu ana kadar gözlenen vakalar ağır seyretmiyor. Ancak en belirgin özellik hastaneye başvuran hastalarda en büyük artış çocuklarda gözleniyor. 0-9 yaş grubu en çok belirtili hastalığın görüldüğü yaş grubu. Bu yaş grubunun içerisinde de 0-5 yaş grubundaki artış ön plana çıkıyor. Bu çok ilginç bir durum. Çünkü önceki artışlarda 5 yaşın altındaki çocuklarda belirtili hastalık sayısı diğer yaş gruplarına göre daha düşüktü. Üç nokta çok önemli;

1.Bu yaş grubu henüz aşı şansına sahip olmadığı için, önlemlerin sıkılaştırılması ve hastalığın küçük çocuklara bulaşmasını engellemek gerekir.

2.Bu yaş grubundaki çocuklar soğuk algınlığı ve gribin de en sık görüldüğü, yılda ortalama 10-12 kez ateşli hastalık geçiren gruptur. Test yapmadan, kreşlerde tarama yapmadan tanı koymak mümkün değildir. Bunun için hızlı tanı testleri ile taramalar gerekir.

3.Aşılanmamış yetişkinlerin (akraba, komşu, okul ve servis personeli…) küçük çocuklarla temasları engellenmelidir.”

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş