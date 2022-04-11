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TIMETURK / GÜNDEM / Mehmet Barlas Türkiye'nin en önemli düşmanını açıkladı

Mehmet Barlas Türkiye'nin en önemli düşmanını açıkladı

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, 'Terörle mücadelede büyük başarı elde eden Türkiye'nin artık en önemli düşmanı enflasyon.' değerlendirmesini yaptı.

1 Saat Önce
2022-04-11 11:10:16
Mehmet Barlas Türkiye'nin en önemli düşmanını açıkladı

"Yaptırımlar arttıkça dünyadaki ekonomik kriz derinleşiyor" diyen Mehmet Barlas, Türkiye'nin en önemli düşmanını açıkladı.

Barlas, "Terörle mücadelede büyük başarı elde eden Türkiye'nin artık en önemli düşmanı enflasyon" dedi.

Barlas, Sabah gazetesinde bugün yayımlanan başyazısında, "Türkiye'ye gelirsek, Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin terörle mücadele konusunda asla taviz vermeyeceğini ve Türkiye terör saldırıları gelmeden terörün üzerine gitmeye her zaman hazır olduğunu duyurdu. Tabii terörle mücadelede büyük başarı elde eden Türkiye'nin artık en önemli düşmanı enflasyon. Amerika'dan da ilgi çekici bir haber var. Eski başkan Trump, televizyon yorumcusu ve doktor Mehmet Öz'e destek verdi. Mehmet Öz, senatör olmak istiyor. Trump'ın bir daha seçime girip girmeyeceği de Amerikalılar'ın en büyük merak konusu." diye ifade etti. .

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