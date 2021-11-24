Mehmet Barlas: Türkiye, dolara esir olmayacak

Sabah gazetesinin başyazarı Mehmet Barlas, 'Amerika'nın kafası kızınca dolar matbaasına emir veriyor ve trilyonlarca dolar bastırabiliyor. Demek ki bu böyle gitmeyecek. Bir süre daha böyle boğuşacağız ama Türkiye, dolara esir olmayacak' dedi.

"Türkiye'yi sıkıştırmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Bereket Türkiye eski Türkiye değil" diyen Sabah Gazetesi yazarı Mehmet Barlas'ın "Dolara teslim olmayız" başlıklı yazısı şöyle:

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Bizi döviz kurlarıyla teslim alamayacaksınız" sözlerini anlamak o kadar kolay ki. Çünkü bütün hayatımız, bir avuç spekülatörün Türkiye üzerindeki dolar oyununu izleyerek geçti.

Biraz geçmişi hatırlayalım... 1950'li yıllarda Demokrat Parti'ye, Adnan Menderes'e nefret kusan bir basın vardı. Bunların en ünlülerinden biri de Safa Kılıçlıoğlu'nun Yeni Sabah gazetesiydi. Bir sabah baktık, bu gazete Demokrat Partili olmuş. Meğer gazetenin sahibinin tek derdi, lüks bir Amerikan arabasına sahip olmakmış. Adnan Menderes, Safa Kılıçlıoğlu'na Oldsmobile marka bir otomobil almak için Merkez Bankası'ndan döviz tahsis edince Yeni Sabah, Demokrat Partili oldu.

O günleri yaşayanlar bilir. Üç tane döviz kuru vardı. Öğrenciler için ayrı, turistler için ayrı, ticaret için ayrı. 27 Mayıs darbesi olunca yönetim askerlere geçti ama Merkez Bankası'nda döviz olmadığı için maaşları Amerikalılara ödettirdiler.

DÖVİZ LOBİSİNİN OYUNU

1974 Kıbrıs Barış Harekâtı'nı hatırlayalım. Türk uçakları Kıbrıs'ı bombalıyor ve dönüşte Libya'ya gidiyorlardı. Çünkü Türkiye'de döviz olmadığı için uçak lastiği almak mümkün değildi. Kaddafi hediye ediyordu.

Turgut Özal'ın siyasette devreye girdiği yıllarda Türkiye'nin toplam ihracatı 2.4 milyar dolardı. Buna mukabil sadece benzin ithalatı için 3 milyar dolar gerekiyordu. Özal başbakan olduğu zaman Türk Lirası'na konvertibiliteyi getirdi ve böylece biraz nefes aldık. Ama 28 Şubat darbesini yapanlar Özal'ı sildiler, dövize esir oldular, sabit kur getirildi ve 20 tane banka batırıldı.

AK Parti'nin iktidar olduğu yıllardan bugüne farklı bir Türkiye'de yaşıyoruz. Ama bunun böyle olmasına eski patronlar izin vermek istemiyor. Bir ucu Amerika'da, diğer ucu İngiltere'de olan döviz lobileri Türkiye'yi sıkıştırmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Bu yapılanlar bazen Gezi ayaklanması gibi sokak kalkışmalarıdır, bazen de 15 Temmuz gibi askeri darbe girişimleridir.

ESKİ TÜRKİYE DEĞİL

Bereket Türkiye eski Türkiye değil. Dövizi yetse de yetmese de kendi silahlarını yapıyor. İhracatta o Allah'ın belası dolarla rekorlar kırıyor. Ama yetmez ki... Mesela ihracatta rekor diye 250 milyar dolardan bahsediyoruz, ama Amerika'nın kafası kızınca dolar matbaasına emir veriyor ve trilyonlarca dolar bastırabiliyor.

Demek ki bu böyle gitmeyecek. Bir süre daha böyle boğuşacağız ama Türkiye, dolara esir olmayacak. Çünkü Türkiye'nin kendi ekonomisi kendisine yetmektedir. Amerikan Doları denilen makyaj malzemesi, ancak Başkan Biden'ın tipsiz suretinde bir anlam ifade ediyor.

Kaynak: sabahgazetesi.com.tr

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.