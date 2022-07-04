Mehmet Barlas'tan Kılıçdaroğlu iddiası: Altılı masa fiilen dağıldı

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, 6'lı masanın CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını istemediğini iddia etti.

Sabah başyazarı Mehmet Barlas, 6'lı masanın Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını istemediğini iddia ederek, "Yani altılı masa fiilen dağılmış durumda. İlk tura kendi adayları ile girecekler. İkinci turda ise Tayyip Erdoğan nefreti altında yeniden birleşeceklerini ümit ediyorlar. Küresel güçler küçük ve orta boy devreleri sahaya sürdüğünden beri terör örgütleri güç kaybediyor ve güç kaybettikçe de hırçınlaşıyorlar. HDP'nin altılı masaya kongrede çektiği restle birlikte İsveç'te PKK'lılar gösteri yaptılar. PKK'ların Türkiye'ye iadesi için söz verenlerin seçimlerde başarısız olacaklarını söylediler" yorumunu yaptı.

"Altılı masanın görünmez ve ortadaki en büyük ayağı olan HDP de altılı masaya rest çekti" diye yazan Barlas, "Kemal Kılıçdaroğlu her ne kadar altılı masanın ortak adayı olmayı istese de bunu altılı masa kabul etmeyecek. Şu ana kadar söylenenlere bakacak olursak belki sadece Temel Karamollaoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ses çıkartmaz. Zaten o tüm gücü ile desteklese bile Saadet seçmeninden CHP'li adaya oy verecek olan kısım çok azdır. Hatta yoktur. Altılı masanın varlığı ile yokluğu belli olmayan diğer üyesi Gültekin Uysal da Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olabileceğini üstü kapalı ima etti. Altılı masanın diğer aktörlerinin Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak bakmadığını tahmin etmek ise zor değil" ifadelerini kullandı.

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