DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Zincir marketlerde fiyat ve etiket denetimi
Hintliler daha az kanser oluyor! Çünkü...
İsrail Dışişleri Bakanı Lapid'den Bahreyn'e ilk ziyaret
COVID-19 ve grip nasıl ayırt edilir?
30 Eylül İSKİ su kesintileri | 30 Eylül Perşembe sular ne zaman gelecek?
Marsilya - Galatasaray maçını kesintisiz, donmadan, HD olarak canlı izle!
Gündemi sarsacak iddia! 'Ladin o gün orada değildi'
İskender Gör kimdir? MHP Araban İlçe Başkanı İskender Gör hayatını kaybetti!
Buğdayın içindeki mucize! 1 ton buğdaydan 1 kg çıkıyor
Kanundan yararlanmak isteyenler için bugün son fırsat
30 Eylül vergi daireleri kaça kadar açık? Borç yapılandırma vergi daireleri mesaisi ne zaman bitiyor?
Avrupa borsaları yükselişle açıldı
Rus basını, Erdoğan-Putin zirvesini nasıl gördü?
Elon Musk'tan hükümetlere kripto para tavsiyesi
Mehmet Barlas'tan ilginç benzetme: 'Sanki CHP değil CIA var siyasetimizde'

TIMETURK / GÜNDEM / Mehmet Barlas'tan ilginç benzetme: 'Sanki CHP değil CIA var siyasetimizde'

Mehmet Barlas'tan ilginç benzetme: 'Sanki CHP değil CIA var siyasetimizde'

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, bugünkü yazısında, “Artık Türk siyasetinde alıştığımız Cumhuriyet Halk Partisi yok. Bu partinin artık bütün algıları Washington merkezli. Türkiye'nin çıkarları değil Amerika'nın çıkarları sanki daha önemli” dedi.

1 Saat Önce
2021-09-30 10:48:52
Mehmet Barlas'tan ilginç benzetme: 'Sanki CHP değil CIA var siyasetimizde'

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, "Önce 'Türkiye' diyen eski CHP 'yi özlüyoruz" görüşünü savundu.

Mehmet Barlas yazısında, "Artık Türk siyasetinde alıştığımız Cumhuriyet Halk Partisi yok. Bu partinin artık bütün algıları Washington merkezli. Türkiye'nin çıkarları değil Amerika'nın çıkarları sanki daha önemli. Türkiye terörle mücadele içi güney topraklarında harekâta başlarken CHP bunu sorguluyor, Türkiye Akdeniz'deki çıkarlarını korumak için Libya ile işbirliği yaparken CHP bunu da sorguluyor." düşüncesini dile getirdi.

Barlas şu ifadeleri kullandı:
"Sanki CHP değil CIA var siyasetimizde. İyi Parti'nin Meral Akşener'ine gelince. Bu figür AK Parti dahil diğer partilerin içinde yer aldı ve onlara sonra sırtını döndü. Ana fonksiyonu Türk milliyetçilerini FETÖ'cü çizgiye getirmek gibi görünüyor. Bu açıdan bakıldığında Türk siyaseti bir yanda CIA'den diğer yanda FETÖ'den esen rüzgârların savrulmasına bırakılmış durumda. Bereket Recep Tayyip Erdoğan ve onun iktidarında yapılan hizmetlerden yararlanan milyonlarca insan var. Karayolları, köprüler, hastaneler, hızlı trenler, deniz altından geçen tüneller ve böylece sayamayacağımız kadar çok hizmet Türk insanının önüne getirildi. CIA'in ve FETÖ'nün bu hizmetleri unutturması mümkün değil. Bir önemli konu daha, artık Türkiye'de darbe ihtimali yok. 15 Temmuz 2016'da halkın darbeye nasıl direndiği de ortaya çıktı.
Yine de "önce Türkiye" diyen eski CHP'yi özlüyoruz. Yani bir Deniz Baykal'ın, bir Bülent Ecevit'in ya da bir İsmet İnönü'nün Türkiye'nin ulusal çıkarlarını yok saymaları ve Amerikan ağzıyla Türkiye'yi yorumlamaları düşünülebilir miydi?"

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

SON VİDEOLAR

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
CANLI YAYIN