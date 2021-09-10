Mehmet Barlas'tan Erdoğan'a övgü: Bu kadar çalışkanı zor bulunur

Sabah yazarı Mehmet Barlas, bugünkü yazısında Cumhurbaşkanı Erdoğan için övgü dolu sözler söyledi. Barlas “Herkesin çalışkan, üretken olmasını beklemeyelim. Tayyip Erdoğan istisnai bir olay. Bu kadar çalışkanı az bulunur” diye yazdı.

Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan kadar çalışkanının “zor bulunacağı” görüşünü dile getirdi.

Barlas, bugünkü köşe yazısında Erdoğan'ın gelecek hafta ABD'ye gideceğini hatırlattı ve özetle şunları söyledi:

Baktığınız zaman Erdoğan'ı bazen Rize'de, bazen İzmir'de, bazen Ankara'da, bazen İran'da, bazen Azerbaycan'da ya da Karadeniz'de, Akdeniz'de görüyorsunuz. Ve hiç merak etmiyor musunuz, bu adam yorulmaz mı, uykusu kaç saattir? Ne kadar dinlenmek iyi gelir, hiç tatil yapmadan ne kadar çalışılabilir?

Erdoğan'ın çalışma temposunu düşününce ister istemez çalışmayı hiç sevmeyen geçmişteki devlet yöneticilerini hatırlıyoruz. Mesela emekli bir yargıç vardı. Akşam saat 8'den sonra Çankaya'nın ışıkları kapatılır ve çalışanlara izin verilirdi. Mesela bir Dışişleri Bakanı vardı. Bulgaristan'dan Türk göçü başladığı zaman bu kişi poker masasından kalkamadığı için iki gün yok olmuştu.

Çok çalışkan devlet adamlarını da gördük. Mesela rahmetli Cumhurbaşkanı Turgut Özal, sabaha karşı üçte beni telefonla arardı ve "Yoksa uyudun mu?" diye sorardı.

Kısacası herkesin çalışkan, üretken olmasını beklemeyelim. Tayyip Erdoğan istisnai bir olay. Bu kadar çalışkanı az bulunur.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.