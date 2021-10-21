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TIMETURK / GÜNDEM / Mehmet Barlas: Problemli günlerin arifesindeyiz

Mehmet Barlas: Problemli günlerin arifesindeyiz

Sabah başyazarı Mehmet Barlas, “Şu anda söylememiz gereken şey, hareketli, şehit haberlerinin de gelebileceği problemli günlerin arifesinde olduğumuzdur” dedi.

50 Dakika Önce
2021-10-21 10:01:37
Mehmet Barlas: Problemli günlerin arifesindeyiz

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, "Bir ucu Amerika'da, diğer ucu Ortadoğu'da olan ve Türkiye'de kimin neyi tam savunduğu bilinmeyen kaotik bir durum mevcut. Ama inanıyoruz ki Türkiye bunun üstesinden gelecektir. Şu anda söylememiz gereken şey, hareketli, şehit haberlerinin de gelebileceği problemli günlerin arifesinde olduğumuzdur." görüşünü savundu.

Barlas yazısında, "Türkiye'nin işi kolay değil. Çünkü biz bu dış güçlerle uğraşırken içeride de ana muhalefetin ve HDP'nin kimden yana oldukları hiç belli değil. Bunlar Türkiye'nin çıkarları yerine Amerika'nın tezlerini savunabilirler. Ve bu arada hiç unutmayalım ki bir de FETÖ gerçeği var. Yani bir ucu Amerika'da, diğer ucu Ortadoğu'da olan ve Türkiye'de kimin neyi tam savunduğu bilinmeyen kaotik bir durum mevcut. Ama inanıyoruz ki Türkiye bunun üstesinden gelecektir. Şu anda söylememiz gereken şey, hareketli, şehit haberlerinin de gelebileceği problemli günlerin arifesinde olduğumuzdur. Türkiye, Azerbaycan ile başlayarak geniş bir dayanışma harekâtını özellikle Orta Asya'daki Türk cumhuriyetlerini de içine alır şekilde devreye soktu. Bu arada İran, hiç umulmadık şekilde Türkiye'nin karşısında açıkça yer aldı. İşte önümüzdeki günlerin karmaşık olmasının nedenlerinden biri de bu." ifadesini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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