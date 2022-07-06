Mehmet Barlas: Fetullah Gülen Humeyni gibi Türkiye'nin başına getirilecekti

15 Temmuz'un gerçekleşmesi durumunda Fetullah Gülen'in Humeyni gibi Türkiye'nin başına getirileceğini iddia eden Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, 'Artık uyumayı bırakalım ve altılı masanın ayaklarından birçoğunun aslında FETÖ ayağı olduğunu unutmayalım' dedi.

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, FETÖ'nün en az PKK kadar etkili ve güçlü olduğunu belirterek, "2019'dan beri Almanya'da olan eski emniyet imamı Önder Aytaç isimli terör örgütü üyesi, Almanya'da FETÖ'ye ait 300 dolayında vakıf ve derneğin, 22 tane okulun ve yaklaşık 3000 tane şirketin faaliyette olduğunu açıklamış. Ancak Alman güvenlik makamlarına göre FETÖ, endişe verecek terörist eylemler yapmıyor." diye yazdı.

15 Temmuz'un gerçekleşmesi durumunda Fetullah Gülen'in Humeyni gibi Türkiye'nin başına getirileceğini iddia eden Barlas, "Artık uyumayı bırakalım ve altılı masanın ayaklarından birçoğunun aslında FETÖ ayağı olduğunu unutmayalım. Türk demokrasisini ve hukuk devletini en az PKK kadar tehdit eden bu örgüte karşı hepimiz çok daha bilinçli olmalıyız." ifadelerini kullandı.

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