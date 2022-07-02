Mehmet Barlas: Erdoğan Yunan basınını çılgına çevirdi

İspanya'nın Madrid kentinde düzenlenen NATO liderler zirvesini değerlendiren Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Madrid Zirvesi'ndeki başarılı temasları Yunan basınını çılgına çevirdi' dedi.

Sabah başyazarı Mehmet Barlas, İspanya'nın Madrid kentinde düzenlenen NATO liderler zirvesini değerlendirdi.

Barlas, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Madrid Zirvesi'ndeki başarılı temasları Yunan basınını çılgına çevirdi. Özellikle Amerikan Başkanı Biden'ın F-16 konusunda Türkiye'ye verdiği destek, iktidara yakın medyada çok öfkeli tepkilere yol açtı. İktidara yakın medyanın bazı kalemleri, Biden'ı yerden yere vurdu. Bu arada Yunanistan Başbakanı Miçotakis de 'Türkiye terörden şikâyet etmekte çok haklı' diyerek 180 derecelik bir manevra yaptı. Bu manevranın fiili sonucu ne olur bilemiyoruz. Batı, Yunanistan'ı kışkırtmaya, Yunanistan da mütecaviz davranışlarda bulunmaya devam edecek mi göreceğiz." diye yazdı.