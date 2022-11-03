Mehmet Barlas: Erdoğan, olmaz denileni oldurdu

Sabah yazarı Mehmet Barlas, Türkiye'nin tahıl koridorunu devam ettirme kararını köşesine taşıdı.

Mehmet Barlas, Sabah gazetesindeki yazısında Türkiye'nin tahıl koridoru diplomasisini değerlendirdi.

“Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rus lider Putin'le yaptığı telefon görüşmesinin arkasından tahıl koridorunun yeniden çalışmaya başlayacağını açıkladı” diyen Barlas, “Erdoğan, Rusya Savunma Bakanı Şoygu'nun, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı arayarak Rusya'nın anlaşmayı kabul ettiğini, işleyişin bugün saat 12.00'den itibaren eskisi gibi süreceğini bildirdiğini söyledi.” ifadelerini kullandı.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın Kiev'den yazılı garanti aldığı bilgisisni aylaşan Barlas, “Hatırlanacağı gibi tahıl sevkiyatı, Ukrayna İHA'larının Karadeniz'deki Rus donanma gemilerine saldırmasıyla kesintiye uğramıştı. Bu saldırının arkasında İngiltere'nin de olduğu iddia edilmişti. Dolayısıyla Rusya'nın Kiev'den aldığı yazılı garantinin altında başka hangi ülkelerin imzasının olduğu da ayrı bir merak konusu.” dedi.

Barlas sözlerine şöyle devam etti:

“Sonuç olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, olmaz denileni oldurdu ve çok kısa sürede koridoru yeniden devreye soktu. Bütün dünyada bu haber sevinçle karşılandı. Çünkü tahıl koridoru durdurulduğu için dünyanın her ülkesinde buğday fiyatları yükselmeye başlamıştı. Koridorun yeniden açılmasıyla birlikte açlık sınırında olan fakir ülkeler, Erdoğan sayesinde derin bir nefes almış oldu.

Erdoğan'ın bu hamlelerinin, 6'lı masa tarafından sürekli olarak itibarsızlaştırılmaya çalışılsa da çok önemli olduğunun bilinmesinde fayda var. Dünyada Rusya, Şanghay İşbirliği Örgütü, Ukrayna, NATO, ABD ve AB ile aynı anda diplomatik ilişki kurabilen ve küresel sorunlara çözüm üretebilen Erdoğan dışında başka bir lider, Türkiye dışında başka bir ülke var mı?”