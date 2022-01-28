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Mehmet Barlas: Erdoğan'ı yeniden seçtirmek milli bir görevdir
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Mehmet Barlas: Erdoğan'ı yeniden seçtirmek milli bir görevdir

Muhalefeti ABD ve FETÖ ile işbirliği yapmakla suçlayan Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, 'Erdoğan'ı yeniden seçtirmek milli bir görevdir' dedi.

1 Saat Önce
2022-01-28 08:34:49
Mehmet Barlas: Erdoğan'ı yeniden seçtirmek milli bir görevdir

Mehmet Barlas, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023'te bir ez daha seçilmesinin “milli bir görev olduğunu” iddia etti.

Sabah gazetesinin başyazarı Barlas, bugünkü köşe yazısında “Erdoğan'ın kafasında sayısız proje olduğunu, Kanal İstanbul'un bunlardan sadece bir tanesi olduğunu” söyledi.

"ERDOĞAN'I YENİDEN SEÇTİRMEK MİLLİ BİR GÖREVDİR"

Muhalefete suçlamalar yönelten Barlas, şunları yazdı:

Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasete bakış açısı ise Amerika ile PKK'nın kaynaştığı bir yaklaşıma benziyor. Kemal Kılıçdaroğlu, Amerika'dan gelecek herhangi bir projeye hayır diyemez ki... Demedi ki... İyi Parti derseniz, teröristbaşı Fetullah Gülen'den başka aklınıza hangi isim geliyor? Böyle bir kargaşa ortamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yeniden seçtirmek milli bir görevdir. Eğer Türkiye'yi kararsızlıklara, beceriksizliklere ve küfürbazlıklara terk etmek istiyorsak ortada bol aday var.

Barlas, AKP ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın da güçlendirilmesi gerektiğini ifade ederek şunları yazdı:

Bu arada bir şey vurgulamak istiyorum. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve MHP kadroları, en az AK Partililer kadar bu konuda bilinç sahibi. Seçimler yaklaştıkça Cumhur İttifakı'nın güçlendirilmesi şarttır. 2023 sonrası kayıp bir Türkiye istemiyorsak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçilmesi için elimizden geleni yapmalıyız. .

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