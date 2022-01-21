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Mehmet Barlas: Erdoğan gibi birikimli devlet adamlarına daha fazla muhtacız

'Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi birikimli devlet adamlarına daha fazla muhtacız, cumhurbaşkanı seçilememe ihtimalini düşünmek bile istemiyorum' diyen Sabah başyazarı Mehmet Barlas, 'Türkiye'de siyasetin eksiği, Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi bir aday çıkaramamaları...' yorumunda bulundu.

1 Saat Önce
2022-01-21 09:44:00
Mehmet Barlas: Erdoğan gibi birikimli devlet adamlarına daha fazla muhtacız

Sabah başyazarı Mehmet Barlas, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın birkaç hafta içinde Rusya'nın sınırına asker yığınağı yaptığı Ukrayna'ya gidecek olması ve barış mesajı vermesini köşesine taşıdı.

Barlas, Erdoğan'ın "Bu tür akılsızlıklara karşı adeta bir ilaç" olduğunu savundu.

Barlas ayrıca şu ifadeleri kullandı:

"Sonuçta bu hafta Erdoğan'ı, önce Kiev'de sonra da Moskova'da görmemiz mümkün. Bunlardan alınacak bir ders var, daha doğrusu bu dersi Tayyip Erdoğan'ın kendisi de almalı. Bu karmaşık dünyada, bu kadar karmaşık işlerin arasına girip barışı sağlamaya çalışmak ciddi bir iştir. Türkiye bunu defalarca yaptı. En son Azerbaycan'ın yanında yer almasına rağmen Ermenistan'la ne savaşa girdi ne de diyaloğu kopardı.

Türkiye'de siyasetin eksiği, Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi bir aday çıkaramamaları... Oysa siyasette Erdoğan gibi birikimli devlet adamlarına daha fazla muhtacız. Demek istediğim şu: 2023 Haziran'ında cumhurbaşkanı seçilememe ihtimalini düşünmek bile istemiyorum." .

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