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Mehmet Barlas: Amerika, dünyanın en acınacak ülkesi

Sabah başyazarı Mehmet Barlas, 'Dünyanın en varlıklı ülkesi Amerika, dünyanın en acınacak ülkesi konumundadır.' görüşünü dile getirdi.

1 Saat Önce
2022-02-16 11:39:31
Mehmet Barlas: Amerika, dünyanın en acınacak ülkesi

Barlas bugünkü yazısında, Amerika'nın NATO'tu Avrupa'da 'bir çoban köpeği gibi' kullandığını ifade etti.

"Nitekim son olarak Ukrayna krizinde NATO, üyelerini Rusya'yı tahrik etmek üzerine kullanmış ve bazılarını silahlarla takviye etmiştir" diyen Barlas, "Eğer NATO askeri güç olarak bir şey ifade etseydi, Amerika Afganistan'ı terk etmezdi. Amerikan yanlısı binlerce insanın havaalanında kurban edilmesine göz yummazdı" diye yazdı.

Barlas yazısının devamında şunları aktardı:

"Düşünün ki Türkiye, 1952'den beri NATO'nun üyesi ve bütün hayati sorunlarında Amerika'yı NATO ile birlikte karşısında buldu.

Hiç unutamadığımız gerçek, Kıbrıs Harekâtı sonrasında Türkiye'ye Amerikan ambargosunun gelmesi değil midir?

12 Eylül askeri darbesiyle karşımızda yine ABD ve NATO vardı.

Bu tablonun iç politikaya yansıması çok açık.

Özellikle Türk muhalefeti, NATO üyesi Türkiye'nin başına her türlü belanın bu yoldan gelebileceğini gördü.

En son somut örnek ise NATO generallerinin, Türkiye bankalarındaki paraların paylaşımında 28 Şubat modeline destek olmalarıdır.

Son dönemde bu heveslerin yeniden canlandırılmak istendiğini görüyoruz. En son uyarı, ciddi şekilde Devlet Bahçeli'den geldi. Bu tür karmaşık durumları dış politikada izlerken içeride ekonomideki atılımları sürdürüyoruz.

Cumhurbaşkanı'nın Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretinin amacı da ekonomik ve stratejik işbirliğidir. Aynı şekilde İsrail Cumhurbaşkanı Herzog da bu gündeme katkıda bulunmak üzere Türkiye'ye gelecek.

Sonuçta dünyanın en varlıklı ülkesi Amerika, dünyanın en acınacak ülkesi konumundadır. ABD'nin yönetimi altı büyük zengin şirket sahibinin emrindedir." .

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