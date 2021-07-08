Mehmet Aydın, Edirne F Tipi Cezaevi'ne sevk edildi

Türkiye'nin talebi üzerine sınır dışı edildiği Brezilya'dan geldiği İstanbul Havalimanı'nda 3 Temmuz'da gözaltına alınan ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan 'Çiftlik Bank' davasının sanığı Mehmet Aydın, Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edildi.

Türkiye'nin talebi üzerine sınır dışı edildiği Brezilya'dan geldiği İstanbul Havalimanı'nda 3 Temmuz'da gözaltına alınan ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan "Çiftlik Bank" davasının sanığı Mehmet Aydın, Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, "Çiftlik Bank" sistemine ilişkin 102 mağdurun şikayetçi olması üzerine hakkında başlatılan soruşturma kapsamında dün tutuklanmasına karar verilen Aydın, adliyedeki işlemlerinin ardından Maltepe Cezaevi'ne götürülmüştü.

Burada bir süre bekletilen Aydın'ın, daha sonra güvenlik gerekçesiyle Maltepe Cezaevi Jandarma Tabur Komutanlığına bağlı ekiplerin eşliğinde Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edildiği öğrenildi.

Mehmet Aydın'ın, tutuklu kaldığı süreyi bu cezaevinde geçireceği öğrenildi.

- Olay

Kamuoyunda "Çiftlik Bank" olarak bilinen ve gelir getirme vaadiyle çok sayıda vatandaşın mağdur olmasına yol açan sistemin kurucusu olan ve 2 yıldan fazla süredir firari bulunan Mehmet Aydın, Türkiye'nin talebi üzerine Brezilya tarafından sınır dışı edilmişti.

Aydın, 3 Temmuz'da saat 22.10'da getirildiği İstanbul Havalimanı'nda, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla uçakta gözaltına alınmıştı.

Savcılığın hakkında 4 gün gözaltı süresi verdiği "Tosuncuk" lakaplı Aydın, havalimanındaki işlemlerinin ardından Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü Yerleşkesi'ne getirilmişti.

İşlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilen Aydın, 102 mağdurun şikayetçi olması üzerine hakkında başlatılan soruşturma kapsamında Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu savcısınca ifade vermiş, ardından çıkarıldığı Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliğince "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçlarından tutuklanmıştı.

Öte yandan, Mehmet Aydın'ın aynı suçlar kapsamında Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesinde de 75 bin 260 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı dava devam ediyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.