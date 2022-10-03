Türkiye medyasında konuşulmayan önemli meseleler olduğuna dikkat çeken Haşmet Babaoğlu, konuşulması 'acil, yeni ve önemli' şeyleri yazdı

Sabah gazetesi yazarı Babaoğlu, medyadaki havayı ağır bir uykuya benzetti...

"HAYAT, DÜNYA VE BİZİM MEDYA..."

Dünyaya bakıyorum... Ülkemizin sınırlarının dibinde olup bitenlere bakıyorum... Denizlerimize bakıyorum, uzak ve yakın kıyılarına, derinliklerine bakıyorum; dipten gelen büyük fokurtulara kulak veriyorum... Kitlesel yoksullaşmaya ve buna mukabil global finans sektöründeki vurguncu karlara bakıyorum...

"HER ŞEY DEĞİŞMEYE ZORLANIYOR"

Pandeminin insan sağlığı ve tıp üzerinde oluşturduğu bulutlanmanın dağıtılamadığına bakıyorum...

Temel gıda enflasyonunun gündelik hayata etkilerine bakıyorum... Her şey değişmeye zorlanıyor. Çok şey değişecek, dönüşecek. Kaçış var mı? Her şey "Yok!" diyor.

Fakat sonra bir de bizim medyaya bakıyorum... Ciddi bir uyumsuzluk var. Yoksa ağır bir "uyku" mu desem?

MEDYADA KONUŞULMAYANLAR

Geçen gün akşam üstü başladım, sabaha kadar sayısız makale okudum.

Hepsi yakın dönemde Batı'da, Doğu'da kaleme alınmış analizler... Sorular belli..., Yeni Dünya Düzeni çoktan inşa edilmeye başlandı mı, krizden sonrası ne?

Ukrayna savaşı bir başlangıç mı, sonrası nasıl gelecek?

"Rus ruleti" aktüel bir gerçek mi?

Yakın gelecekte neleri yiyeceğiz, neleri yiyemeyeceğiz?

Yaşlılar için "sağlık ve huzur" dönemi bitiyor mu?

Finans gurusu Warren Buffet bile kervana katılmış; "grafiklere bakıyorum, yeni bir 1929 Buhranı çok yakınımızda" diye video çekmiş... Lakin ne oldu?

Sabah gözlerimi ovuştururken, bir yanlış yaptım herhalde diye düşündüm... Çünkü bizim anaakım medyada birkaç kişi hariç bunlardan bahseden yok!

"YUNANİSTAN'DAKİ ÜSLER RUSYA İÇİNMİŞ..."

Aslında anaakım medya veya sosyal medya pek de fark etmiyor.

Sosyal medyadaki ekonomistlere bakın; on yıldır sadece "dolar nereye gidiyor?" diye sorup her hafta verdikleri farklı cevaplarla idare ediyor adamlar...

Uluslararası ilişkiler mi konuşuluyor? Eski kurmay yeni tv yorumcusu çıkıp "Yunanistan'daki üsler Rusya için" diyor, bizim dert etmemiz gerekmezmiş; şaka gibi!

Siyaset deseniz... Olay 6'lı Masa'ya endekslenmiş. Oysa geçen akşam... Cumhurbaşkanı'nın da bu masayı ciddiye almadığını, uzun uzadıya konuşulacak bir şey olarak görmediğini kendi ağzından dinledik, anladık.

Siyaset konuşacaksak, konu etmemiz gereken acil, yeni ve önemli ne çok şey var. Ama gel de bunu bizim yorumcu ve yazarlara anlat!