Medya Ombudsmanı Bildirici’den Odatv’ye 'yalan haber' uyarısı

Medya Ombudsmanı Bildirici, “Kız öğrenci yurdundaki silahlar” haberini düzeltmek yerine yanlışta ısrar etmek Odatv’nin güvenilirliğini zedeler” dedi.

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, Odatv'nin, "Kız öğrenci yurdundaki silahlar” haberinin Mavi Film Yapım, KADEM, TRT tarafından yalanladığını hatırlatarak, "Film setindeki imitasyon silahların fotoğraflarını iyice araştırmadan “Kız öğrenci yurdundaki silahlar” haberi yapmak, sonra da haberi düzeltmek yerine yanlışta ısrar etmek Odatv'nin güvenilirliğini zedeler; öbür haberlerine de gölge düşürür. Hatta onunla da kalmaz, bağımsız ve eleştirel gazetecilik yapmaya çalışan bütün medya kuruluşlarına zarar verir." değerlendirmesini yaptı.

Bildirici, farukbildirici.com'da yayımlanan yazısında, "Odatv, bu sabah 08.12'de “Kız öğrenci yurdu silah deposu mu? TRT ve KADEM açıklama yaptı / Emniyet suskun” başlığıyla bir haber yayımladı. Yurttaki silahların gerçek olduğuna dair yeni veriye ulaşılamamasına rağmen düzeltme yapılmamıştı, ilk haberde ısrar ediliyordu. Yeni haber, “KADEM Vakfı'na ait Ataşehir Kız Öğrenci Yurdu'nun içinden taşınan silahların fotoğraflarını Odatv yayınladı. TRT ve KADEM'den yanıt geldi” cümlesiyle başlıyordu. Fotoğrafların doğrulanması için telefon edildiği ama yanıt alınamadığı tekrarlanıyor, açıklamalar ve Odatv'yi arayan TRT Genel Sekreteri İbrahim Keleş'in sözleri aktarılıyordu. Sonra da “Odatv kamu görevini yaptı, gerçeğe birebir benzeyen silahlardan ve mühimmattan korkan vatandaşların korkusunu giderdi” deniyor ve “hâlâ yanıt bekleyen sorular olduğu” vurgulanarak beş yeni soru sıralanıyordu."

Bildirici şunları kaydetti:

"Klasik bir gazetecilik yöntemi bu. Yanlış çıkan bir haberi savunmak için yeni gerekçeler, yeni sorular üzerinden haklılık zemini aranır. Halbuki o silahların gerçek olduğuna inanmışsanız bile, bir belgesel çekimindeki imitasyon silahlar olduğu ilgililer tarafından açıklanmış, siz de gazeteci olarak tersini kanıtlayacak hiçbir yeni veriye ulaşılamamış iseniz tek yol kalır; o da haberi düzeltmek ve özür dilemek.

O silahların gerçek olup olmadığı konusunu araştırmak üzere masa başından kalkıp o yurda gidip bakmamışsanız artık haberinizde ısrar etmemeniz gerekir. Zaten gazetecilikteki yeni tehlikelerden biri de hangi koşullarda, ne zaman, kim tarafından, ne amaçla çekildiğini bilmediğiniz fotoğraf ve görüntülerin dört başı mamur biçimde kontrol edilmeden gazetecilik verisi kabul edilmesi. Açıkçası, bu haberde olan da bu. Odatv yakın dönemde Eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın kendi bakanlığına dezenfektan satması gibi bir skandalı ortaya çıkaran, Atilla Peker'in ifadesinde adı geçen Emekli Orgeneral Galip Mendi ile konuşarak gazeteci Kutlu Adalı cinayeti hakkında yeni ipuçları ortaya çıkaran bir haber sitesi.

Ama film setindeki imitasyon silahların fotoğraflarını iyice araştırmadan “Kız öğrenci yurdundaki silahlar” haberi yapmak, sonra da haberi düzeltmek yerine yanlışta ısrar etmek Odatv'nin güvenilirliğini zedeler; öbür haberlerine de gölge düşürür. Hatta onunla da kalmaz, bağımsız ve eleştirel gazetecilik yapmaya çalışan bütün medya kuruluşlarına zarar verir. Yanlıştan arınmanın yolu öncelikle yanlış yaptığını kabul etmekten geçer."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.