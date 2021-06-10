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Meclis'ten Marmara'daki müsilaj için ''komisyon'' adımı
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Meclis'ten Marmara'daki müsilaj için ''komisyon'' adımı

TBMM'de Marmara Denizi'ndeki müsilaj sorunu için araştırma komisyonu kurulduğu açıklandı.

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Google News - Timeturk
10.06.2021 19:28:02
Meclis'ten Marmara'daki müsilaj için ''komisyon'' adımı

Marmara Denizi'nde ortaya çıkan müsilaj (deniz salyası) sorununun nedenlerinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi için Meclis Araştırması Komisyonu kuruldu.

ÇÖZÜM YOLLARI ARANACAK

Araştırma Komisyonu Marmara Denizi başta olmak üzere denizlerdeki müsilaj sorunun inceleyecek ve çözüm yollarını bulmaya çalışacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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