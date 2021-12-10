Meclis’te 14 saatlik gergin görüşme: 3 kez yumruklu kavga, 8 kez oturuma ara verme!

3 kez yumruklu kavganın yaşandığı Meclis görüşmelerinde oturuma 8 defa ara verildi.

TBMM Genel Kurulunun önceki gece yarısına kadar devam eden çalışmalarında, son dönemlerin en gergin görüşmeleri yaşandı. 14 saatten fazla süren görüşmelerde oturumu yöneten AK Partili Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, gerginlik ve kavgalar nedeniyle çalışmalara 8 defa ara vermek zorunda kaldı. 3 kez yumruklu kavganın yaşandığı Genel Kurul'da Bilgiç'in sık sık 'Temiz bir dil kullanılması' uyarılarını dikkate almayan milletvekilleri, birbirlerine laf atmaya ve hakaret etmeye devam etti. Milletvekilleri arasında diyaloglar Meclis tutanaklarına da yansıdı.

Genel Kuruldaki görüşmelerde yaşananlar, tutanaklarda şöyle yer aldı:

Sezgin Tanrıkulu (CHP İstanbul Milletvekili): Böyle bir utanmazlık yok ya!

Oturum Başkanı Bilgiç: İfadelerimizde lütfen kaba ve yaralayıcı sözler sarf etmeyelim.

Veli Ağbaba (CHP Malatya Milletvekili): İnsanda biraz ar olur, ar, ar olur! Biraz utanma olur!

Erkan Aydın (CHP Bursa Milletvekili): Sahtekar

Özgür Özel (CHP Grup Başkan Vekili): Dinle, terbiyesiz!

Aydın Özer (CHP Antalya Milletvekili): Şerefsiz...

Özgür Özel: Sensin lan zavallı, sensin zavallı!

Hasan Özgüneş (HDP Şırnak Milletvekili): Tarihin çöplüğüne, karanlık sayfalarına sizi göndereceğiz.

Zülfü Demirbağ (AK Parti Elazığ Milletvekili): Çöplüğe layık olan sizsiniz.

Hasan Çilez (AK Parti Amasya Milletvekili): Adilik yapma, adisin adi! Haysiyetsizsin sen, haysiyetsiz! Doğru konuş, terbiyesiz adam! Lağım çukuru gibi ağzın be, terbiyesiz!

Müsavat Dervişoğlu (İyi Parti Grup Başkan Vekili): Milliyetçiliğimin darası sülalene tüm sene yeter. Utanmaz adam! Bu da sana kapak olsun. Hafta sonu milliyetçisi seni.

Özgür Özel: Saçmalıyorsun, yalan atıyorsun!

Zülfü Demirbağ: (Laf atan HDP'li Gülistan Koçyiğit'e yönelik) Ya, yeter, yeter, dinle! Yırtınma!

Hakkı Saruhan Oruç (HDP Grup Başkan Vekili): Sokak kabadayısı, ne zannediyorsun kendini?

Zülfü Demirbağ: Şizoid sensin ya!

Oturum Başkanı Bilgiç: Sayın Özel, bu söylediklerinizi geri alın.

Zülfü Demirbağ: Sensin çakal.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.