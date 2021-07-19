Meclis 1 Ekim’e kadar tatile girdi
Turizmi Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 25 saatlik maratonun ardından dün TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı. TBMM Genel Kurulu 1 Ekim’e kadar tatile girdi.
2021-07-19 08:26:53
Turizmi Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 25 saatlik maratonun ardından dün TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. TBMM Genel Kurulu 1 Ekim'e kadar tatile girdi.
Kabulün ardından, TBMM Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş, birleşimi, 1 Ekim Cuma günü saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı. TBMM Genel Kurulu 1 Ekim'e kadar tatile girdi.
Milletvekilleri, Meclis'in tatile girmesiyle birlikte Genel Kurul salonunda topluca dönem sonu hatıra fotoğrafları çektirdi.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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