Meclis 1 Ekim’e kadar tatile girdi

Turizmi Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 25 saatlik maratonun ardından dün TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı. TBMM Genel Kurulu 1 Ekim’e kadar tatile girdi.