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TIMETURK / GÜNDEM / Meclis 1 Ekim’e kadar tatile girdi

Meclis 1 Ekim’e kadar tatile girdi

Turizmi Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 25 saatlik maratonun ardından dün TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı. TBMM Genel Kurulu 1 Ekim’e kadar tatile girdi.

3 Saat Önce
2021-07-19 08:26:53
Meclis 1 Ekim’e kadar tatile girdi

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Turizmi Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 25 saatlik maratonun ardından dün TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. TBMM Genel Kurulu 1 Ekim'e kadar tatile girdi.

Kabulün ardından, TBMM Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş, birleşimi, 1 Ekim Cuma günü saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı. TBMM Genel Kurulu 1 Ekim'e kadar tatile girdi.

Milletvekilleri, Meclis'in tatile girmesiyle birlikte Genel Kurul salonunda topluca dönem sonu hatıra fotoğrafları çektirdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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