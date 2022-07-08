Mazota zam mı geldi? Mazota kaç TL zam geldi? 9 Temmuz mazot zammı

Mazota zam mı geldi? Brent petrolün artışı nedeniyle akaryakıt fiyatlarında zam bekleniyor. Bu artışın mazota yansıyacağı öngörülüyor. 9 Temmuz gecesinde mazot fiyatlarında ne kadar fiyat farkı olacak? Mazota kaç TL zam geldi? 9 Temmuz mazot zammı...

Brent petrolün artışı nedeniyle akaryakıt fiyatlarında zam bekleniyor. Bu artışın mazota yansıyacağı öngörülüyor. 9 Temmuz gecesinde mazot fiyatlarında ne kadar fiyat farkı olacak? Mazota kaç TL zam geldi? 9 Temmuz mazot zammı...

Mazota zam mı geldi?

Geçtiğimiz gün motorin grubuna 2 lira 10 kuruş indirim yapılmıştır bu akşam itibariyle de mazot fiyatlarında 81 kuruş zam yansıtılacağı öngörülüyor.

Brent petrol fiyatlarındaki artış, mazota yansıyacak. Detaylar bekleniyor...

Mazota kaç TL zam geldi?

Mazota yapılması beklenen zammı 81 kuruş olacağı öngörülüyor. Şu an için İstanbul'da 24,56 kuruştan satılan mazotun fiyatı zamdan sonra 25,37 TL'ye yükselmiş olacak. .