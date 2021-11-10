DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
İlber Ortaylı'dan 'Atatürk'ün ölüm sebebi siroz mu' yanıtı
Ayçiçek yağına bir zam daha! ''Bu gidişle altınla yarışacak''
Deprem mi oldu? Depremin şiddeti, büyüklüğü kaç? 10 Kasım son dakika depremler...
Mazlum Kobani: CHP’nin tezkereye hayır demesi umut verici
'Muhalefetin yaldızı dökülüyor'
Merkez Bankası faizi değiştirmezse ne olur? MB faiz indirmezse banka faizleri düşer mi? (Konut kredisi-ihtiyaç kredisi)
Benzine büyük indirim
Borsa güne yükselişle başladı
İslam Memiş'ten çarpıcı altın tahmini
Merkez Bankası faiz indirmezse ne olur? Merkez Bankası faizi sabit tutarsa kredi faizleri düşer mi, yükselir mi?
Büyükşehir'den Kızılay'a anlamlı bağış
İşsizlik rakamları açıklandı
Yellen'dan enflasyon açıklaması
Ermenistan Cumhurbaşkanı'ndan dikkat çeken Türkiye açıklaması
Erdoğan: Ülkemizin bütünlüğüne kast edilmesine izin vermeyeceğiz

TIMETURK / GÜNDEM / Mazlum Kobani: CHP’nin tezkereye hayır demesi umut verici

Mazlum Kobani: CHP’nin tezkereye hayır demesi umut verici

YPG elebaşı Mazlum Kobani CHP'nin tezkere kararını değerlendirdi.

10 Dakika Önce
2021-11-10 11:00:29
Mazlum Kobani: CHP’nin tezkereye hayır demesi umut verici

PKK/YPG elebaşılarından "Mazlum Kobani" kod adlı Ferhat Abdi Şahin, Gazeteci Amberin Zaman'a röportaj verdi.

"CHP'NİN TEZKERE KARARI UMUT VERİCİ"

Uluslararası güçlerin Suriye'ye yönelik bir operasyona karşı durmasının CHP'yi Suriye tezkeresine “hayır” deme konusunda cesaretlendirdiğini belirten Kobani, her halükarda bunun iyi bir sinyal ve önemli bir adım olduğunu belirterek, “CHP böyle bir şey yapıyorsa bu da Türkiye içerisindeki dengelerin değiştiğine işaret ediyor. Bu da umut verici” şeklinde konuştu.

"CHP GELSİN KONUŞALIM"

Kobani, “CHP'den bir heyet davet etmek ister misiniz buraya?” sorusuna da, “Olabilir. Bence olumlu da olabilir” yanıtını verdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş