Mazlum Kobani: CHP’nin tezkereye hayır demesi umut verici

YPG elebaşı Mazlum Kobani CHP'nin tezkere kararını değerlendirdi.

PKK/YPG elebaşılarından "Mazlum Kobani" kod adlı Ferhat Abdi Şahin, Gazeteci Amberin Zaman'a röportaj verdi.

"CHP'NİN TEZKERE KARARI UMUT VERİCİ"

Uluslararası güçlerin Suriye'ye yönelik bir operasyona karşı durmasının CHP'yi Suriye tezkeresine “hayır” deme konusunda cesaretlendirdiğini belirten Kobani, her halükarda bunun iyi bir sinyal ve önemli bir adım olduğunu belirterek, “CHP böyle bir şey yapıyorsa bu da Türkiye içerisindeki dengelerin değiştiğine işaret ediyor. Bu da umut verici” şeklinde konuştu.

"CHP GELSİN KONUŞALIM"

Kobani, “CHP'den bir heyet davet etmek ister misiniz buraya?” sorusuna da, “Olabilir. Bence olumlu da olabilir” yanıtını verdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.